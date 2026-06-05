한솔테크닉스, 오창공장 640억에 매각…"재무구조 개선에 활용"

한솔테크닉스가 충북 청주시 오창읍에 위치한 오창공장을 640억원 규모로 코스메카코리아에 매각한다. 사진은 오창공장 전경. /사진제공=한솔테크닉스

한솔테크닉스(12,500원 ▲40 +0.32%)가 5일 이사회를 열고 충북 청주시 오창읍에 위치한 오창공장을 코스메카코리아에 매각하기로 결정했다. 오창공장의 총 매각 금액은 640억원이다.

이번 매각은 최근 한솔테크닉스가 추진 중인 글로벌 사업구조 재편의 일환이다. 한솔테크닉스는 생산 효율성을 높이기 위해 국내 사업장에서 생산하던 일부 제품의 생산 거점을 해외 사업장으로 이전했다.

이에 따라 발생한 유휴 자산을 매각해 자산 운영 효율성을 높이고 재무 건전성을 강화할 계획이다. 코스메카코리아와의 거래는 연내 마무리될 예정이며 매각 대금은 유동성 확보와 재무구조 개선에 활용할 방침이다.

아울러 최근 시장에서 한솔테크닉스의 적극적인 인수합병과 지분 투자가 차입금 증가로 이어지면서 재무구조에 어려움이 생길 수 있다는 시각이 있었으나 대규모 현금 창출을 통해 우려를 불식시키고 안정적인 재무구조를 확보할 수 있게 됐다.

한솔테크닉스 관계자는 "확보된 재원을 바탕으로 재무 건전성을 강화하고 기업·주주가치를 제고하는 데 최선을 다할 것"이라고 말했다.