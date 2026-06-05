웅진프리드라이프, 파트너데이 맞아 '키움 vs KIA' 직관 티켓 쏜다

웅진(2,095원 ▲25 +1.21%)프리드라이프가 프로야구단 키움히어로즈와의 공식 파트너십을 기념해 야구팬들을 위한 특별 이벤트를 진행한다.

웅진프리드라이프는 2026 시즌에도 키움히어로즈와 공식 파트너십을 이어가며 팬들과 응원의 즐거움을 나누기 위해 '웅진프리드라이프 파트너데이' 티켓 증정 이벤트를 마련했다고 5일 밝혔다.

이번 파트너데이는 오는 23일 오후 6시 30분 서울 고척스카이돔에서 열리는 키움히어로즈와 KIA 타이거즈의 경기로 진행된다.

이벤트 참여 방법은 웅진프리드라이프 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤, 이벤트 게시물에 웅진프리드라이프와 키움히어로즈를 향한 응원 메시지를 댓글로 남기면 된다. 함께 경기를 관람하고 싶은 친구를 태그할 경우 당첨 확률이 높아진다.

이벤트는 이날부터 오는 12일까지 진행되며 당첨자는 15일 발표된다. 경품은 키움히어로즈 외야 지정석 티켓으로 총 150매 제공된다.

웅진프리드라이프 관계자는 "2026 시즌에도 키움히어로즈와 함께할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "이번 파트너데이를 통해 야구팬들이 현장에서 직접 응원하며 특별한 추억을 만들 수 있기를 바란다"고 말했다.