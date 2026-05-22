화순군, '2026년 의료·요양 통합돌봄' 유공 도지사 표창 수상

화순군 '2026년 의료 요양 통합돌봄' 유공 전남지사 표창을 수상했다./사진제공=화순군

전남 화순군이 지난 21일 전남도가 주관한 '2026년 의료·요양 통합돌봄 워크숍'에서 의료·요양 통합돌봄 유공 기관으로 선정돼 전남지사 표창을 받았다고 22일 밝혔다.

이번 표창은 통합돌봄 제도의 안정적 정착을 위해 선도적 역할을 수행한 우수 시군을 대상으로 수여했다.

화순군은 전남 최초로 통합돌봄 전담 부서인 '통합돌봄과'를 신설해 의료·요양·돌봄 연계 체계를 구축하고, 지역 특성에 맞는 통합돌봄 정책을 적극 추진한 점이 높은 평가를 받았다.

장애인 통합돌봄 대상자에 대한 전수조사를 실시해 돌봄 사각지대를 발굴했으며, 방문진료 연계사업을 추진해 의료 접근성이 낮은 대상자의 건강관리 지원 체계를 대폭 강화했다.

읍·면 담당자와 수행기관 종사자를 대상으로 역량 강화 교육을 지속적으로 실시하고, 온·오프라인 홍보를 통해 의료·요양 통합돌봄 사업에 대한 주민들의 인지도와 참여도를 높이는 데 힘썼다.

노인일자리 사업과 연계한 '우리동네 돌봄반장'을 운영해 지역 내 취약계층의 안부 확인과 돌봄 연계를 지원하는 등 주민 중심의 촘촘한 돌봄체계 구축했다.

화순군은 하반기에도 방문의료 사업 활성화와 지역 내 돌봄 인프라 구축을 중심으로 '온(溫)화순 돌봄' 추진에 박차를 가할 계획이다.

화순군 관계자는 "이번 수상은 민·관이 협력해 지역 중심 통합돌봄 체계를 구축한 노력의 결실이다"며 "앞으로도 군민이 살던 곳에서 건강하고 안정적인 삶을 이어갈 수 있도록 '화순형 의료·요양 통합돌봄 사업' 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.