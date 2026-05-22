"AI·교통·재건축까지"…조용익 'B.I.G 부천'으로 도시 대전환

조용익 후보가 22일 'B.I.G 부천' 비전을 발표했다./사진=권현수기자

"부천의 미래 100년을 준비하겠다."

조용익 더불어민주당 부천시장 후보가 22일 AI 산업과 광역교통, 도시재생을 축으로 한 대규모 도시혁신 청사진을 공개했다.

조 후보는 이날 부천시청 브리핑룸에서 정책 발표 기자회견을 열고 비즈니스(Business), 인프라(Infra), 성장(Growth)을 축으로 한 'B.I.G 부천' 비전을 발표했다.

먼저 상동특별계획구역을 중심으로 산업·문화·주거 기능이 결합된 'AI 콤팩트 시티'를 조성하겠다고 밝혔다. 여기에 인공지능, 로봇, 웹툰, 애니메이션 산업을 연계해 청년 인재와 기업이 모이는 첨단 지식산업 거점 도시를 만들 계획이다.

부천대장 도시첨단산업단지 전략도 내놨다. "이미 유치를 확정한 SK이노베이션과 SK하이닉스, 대한항공 R&D센터를 기반으로 반도체와 도심항공모빌리티(UAM) 산업 경쟁력을 키우겠다"고 강조했다.

도시공간 혁신을 위해 중동 1기 신도시 특별정비구역 지정을 신속하게 추진하고 통합 재건축 사업에 속도를 내겠다고 밝혔다. 원도심에는 '주민제안 패스트트랙'과 역세권 결합정비 방식을 도입해 재개발 기간을 획기적으로 단축할 방침이다.

조용익 후보가 지난 21일 부천역 마루광장에서 서영석·김기표·이건태 국회의원과 시·도의원 후보들과 함께 출정식을 가졌다./사진제공=조 후보 선거캠프

부천종합운동장 일대 개발 계획도 꺼냈다. 이 지역을 도시혁신구역으로 지정해 5중 역세권 장점을 극대화하고, 돔구장과 호텔·복합문화시설 등을 유치해 새로운 랜드마크로 조성하겠다고 설명했다.

조 후보는 대장-홍대선과 GTX-B 조기 완공, GTX-D 연계 추진을 통해 서울 접근성을 획기적으로 개선하겠다고 밝혔다. 또 서해선 KTX-이음열차 소사역 정차를 반드시 실현해 '부천 KTX 시대'를 열겠다고 강조했다.

개발 공약뿐 아니라 생활밀착형 민생 정책도 함께 내놨다. 출산지원금 확대와 청년드림주택, 가족돌봄수당, 스마트경로당 확대, 천원세탁소, 이동노동자 쉼터 운영, 공영주차장 확충, 일회용품 제로 특화지구 조성 등이 대표적이다.

앞서 조 후보는 지난 21일 부천역 마루광장에서 출정식을 열었다. 서영석·김기표·이건태 국회의원과 시·도의원 후보들이 총출동해 '부천 원팀'을 강조했다.