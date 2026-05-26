찾기쉬운 골목 만든다…서울시, 골목형상점가에 포토존·배너 등 지원

서울시내 한 전통시장./사진=뉴시스

서울시는 시민이 더 쉽게 찾고 방문할 수 있게 골목형상점가를 상대로 상권안내 스탠드, 포토존, 배너 등 상권 인지도를 높이는 '간이시설물 운영'을 지원한다고 26일 밝혔다.

시와 사업 수행기관인 서울신용보증재단은 오는 29일부터 다음달 12일까지 '2026년 골목형상점가 육성 지원사업' 1차 공모 접수를 진행한다. 올해 전체 지원 목표인 75개소 중 50개소를 이번 1차 공모를 통해 우선 선정하고, 상반기 중 상권 인지도 강화 지원을 포함한 공동마케팅 사업을 조기 추진해 골목상권 소비 회복과 방문객 유입 확대에 나설 계획이다.

최종 선정된 상권은 규모에 따라 최소 2000만원에서 최대 4000만원까지 공동마케팅 예산을 지원받는다. 공모에 참여하고자 하는 상인회는 신청서와 사업계획서 등 제반 서류를 갖추어 상권 소재지 관할 서울신용보증재단 25개 종합지원센터로 등기우편 또는 방문 접수하면 된다.

이해선 서울시 민생노동국장은 "앞으로도 서울시는 소상공인이 골목상권 현장에서 체감할 수 있는 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.