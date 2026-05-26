서울시, 청년수당 6000명 추가 모집…월 50만원 최대 6개월 지원

서울시청 본청 청사./사진=뉴스1

서울시는 오는 27~29일 청년수당 참여자 6000명을 추가로 모집한다고 26일 밝혔다.

신청일 기준 주민등록상 서울에 거주하고, 최종 학력 졸업 후 미취업 상태이거나 단기 근로 중인 만 19~34세 청년(중위소득 150% 이하)이면 신청할 수 있다. 어려운 상황 속에서 사회 진입을 위해 노력하는 고립·은둔 청년, 저소득 단기 근로 청년, 서울런 참여 청년은 우선 지원한다.

추가 참여자는 오는 7월 말부터 12월 말까지 진로 탐색 등 사회 진입 노력을 하면서 필요한 비용에 사용할 수 있는 지원금(매월 50만원씩 최대 6개월)을 받고, 진로 탐색과 취업역량 강화, 자기 계발을 위한 '성장 지원 프로그램'에 참여할 수 있다.

성장 지원 프로그램은 자기 진단·강점 발견 특강, 선배 멘토링, 기업 탐방, 취·창업 워크숍, AI(인공지능) 리터러시 교육, 포트폴리오 클리닉 등 실전 취업역량을 강화하는 프로그램이다.

김철희 서울시 미래청년기획관은 "청년수당은 단순한 현금성 지원이 아니라 서울 청년들의 사회 진입 사다리가 되는 서울시 대표 청년정책"이라며 "청년들이 생활비, 교육비 등 걱정 없이 진로 탐색과 취업 준비에만 전념하여 꿈을 향해 한 발 더 다가갈 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 말했다.