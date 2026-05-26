농어촌公, 우기 앞서 수리시설 안전관리 총력

김인중 한국농어촌공사 사장(오른쪽 2번째)이 나주, 영광 재해복구 사업지를 찾아 점검하고 있다/사진제공=농어촌공사

한국농어촌공사(이하'공사')가 기후 위기로 인한 극한 호우 위험이 커짐에 따라 선제적 시설 점검과 수리시설 정비를 추진해 우기 대비 안전관리를 강화한다고 26일 밝혔다.

공사는 집중호우 피해 예방을 위해 수리시설물 점검을 강화했다. 지난달 말까지 취약 저수지 208개소에 대한 해빙기 안전점검을 마쳤다. 또한 전체 또는 부분 안전등급이 D등급 이하인 저수지 37개소에 대해서도 집중점검을 추진하고 있다.

앞으로 농업용 저수지 3428개소와 배수장 1088개소 등 관리 중인 수리시설물 1만4623개소에 대해 분기별 정기점검과 필요시 긴급점검을 시행하고, 취약시설을 사전에 확인해 필요한 조치를 할 계획이다. 이와 함께 배수장 사전 가동 점검을 통해 강우 시 즉시 가동할 수 있는 상태를 유지한다.

수리시설물 기능 강화를 위한 '수리시설개보수사업'과 '저수지 준설사업'도 속도를 내고 있다. 공사는 올해 수리시설개보수사업에 3043억원을 투입해 저수지, 양·배수장 등 노후 시설물 316지구에 대한 보수·보강을 추진한다. 이를 통해 풍수해 상황에서도 수리시설물이 제 기능을 발휘할 수 있도록 안정성을 높일 계획이다.

저수지 준설사업에는 520억원을 투입해 저수지 내 퇴적토를 제거하고, 물을 담을 수 있는 용량을 확대한다.

지난해 극한 호우로 피해를 본 시설 213개소에 대한 복구도 진행 중이다. 현재 206개소(97%)에 대한 복구를 완료했으며, 나머지 시설도 조속히 복구를 마무리해 안전한 영농환경을 조성할 계획이다.

김인중 공사 사장은 "우기를 앞두고 철저한 사전 점검과 선제적 시설 정비를 통한 재난 예방에 중점을 두고 있다"며 "집중호우로부터 농어민과 국민의 삶의 터전을 안전하게 지킬 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.