"살고 싶은 광명, 투표로 만듭시다"…광명시 투표독려 '총력전'

광명시청 투표 참여 포토존./사진제공=광명시

경기 광명시가 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 시민의 투표 참여를 위해 홍보 활동을 추진하고 있다고 26일 밝혔다.

시는 지난 22일 시청 잔디광장에 투표 참여 안내 조형물을 설치했다. 조형물은 시민들이 투표 인증 사진을 촬영하는 포토존 형태로 조성, 자연스럽게 투표 참여 분위기가 확산하도록 했다.

지난 20일부터는 시청과 각 동 행정복지센터 전화 연결 시 "내가 살고 싶은 광명, 투표로 만듭니다. 제9회 지방선거 사전투표는 5월 29일과 30일, 본투표는 6월3일입니다"라는 음성 안내 메시지를 송출하고 있다.

이 밖에 △투표 참여 안내 현수막 게시 △공식 누리집과 사회관계망서비스(SNS) 채널 활용 투표 참여 독려 △광명시 기업·공공기관·고등학교·아파트 단지 투표 안내 협조 요청 등 다각적인 활동을 펼치고 있다.

한편 광명시에는 19개 동에 19개 사전투표소와 83개 본투표소를 설치한다. 사전투표는 오는 29·30일 오전 6시부터 오후 6시까지 진행하며, 전국에 설치된 사전투표소 어디에서나 참여할 수 있다.

본투표는 다음 달 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 주민등록상 지정된 투표소에서 실시한다. 유권자는 세대별로 발송되는 투표안내문과 광명시 누리집 선거인명부 인터넷 열람서비스로 본인 등재번호와 투표소 위치 등을 확인할 수 있다.