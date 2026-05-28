작년 4분기 인구 감소지역 2800만명 몰렸다…10월 '황금연휴' 효과

행정안전부 청사./사진=뉴스1

지난해 4분기 인구 감소지역의 월별 평균 생활인구가 2803만명으로 집계됐다. 인구 감소지역의 생활인구 집계 이후 최대 규모다. 지난해 10월 초 개천절부터 추석, 한글날로 이어지는 최장 10일간의 황금연휴 기간 동안 방문 인구가 늘어난 효과로 분석된다.

28일 행정안전부와 국가데이터처가 발표한 '2025년 4분기 인구감소지역 생활인구 산정 결과'에 따르면, 전체 생활인구는 10월 약 3483만명으로 정점을 찍은 후, 11월 약 2775만명, 12월 약 2152만명 순으로 나타났다.

생활인구는 지역에 거주하는 등록인구에 일시적으로 체류해 생활하는 인구까지 포함하는 통계다. 인구감소지역 지원 특별법에 따라 2024년부터 89개 인구감소지역의 생활인구를 계산하고 있다. 지역별 생활인구 현황, 체류 유형별 특징, 신용카드 사용 현황 및 체류인구의 사용 비중, 인구감소지역 시도·시군구별 생활인구 주요 특성 등도 포함된다.

지난해 10월은 긴 추석 연휴의 영향으로 산정 이래 최대치의 생활인구 규모를 기록했다. 통상 휴가철인 8월보다도 많은 사람이 전남 고흥·해남, 경남 남해 등 장거리 지역을 찾은 것으로 분석된다. 4분기 평균 체류일수 3.2일, 체류시간 11.7시간, 평균 숙박일수는 3.5일로 나타나 지난 3분기, 전년 3분기와 비슷한 수준의 안정적인 체류 양상을 보였다.

체류인구의 인당 평균 카드 사용액이 분기 평균 12만 4000원을 기록하며 매월 전년 대비 증가세를 이어갔다. 생활인구 중 체류인구의 카드 사용액 비중은 10월 38.9%, 11월 35%, 12월 31.1%로 전년 동월 대비 감소했다.

지난해 연간 평균 생활인구는 부산 동구가 2024년 57만 명에서 2025년 61만 명으로 7.0% 증가했으며, 인당 평균 카드 사용액은 경북 영양이 2024년 8만 1000원에서 2025년 9만 6000원으로 18.9% 급증했다. 시도별 주요 특성 등 보다 세부적인 자료는 '국가데이터처 빅데이터활용 누리집'에서 확인할 수 있다.

윤호중 행안부 장관은 "정부는 앞으로도 생활인구가 지방소멸 위기를 극복하고 지속 가능한 성장 동력이 될 수 있도록 다양한 활성화 정책을 발굴해 추진해 나가겠다"고 말했다.