"나만의 전공 직접 설계한다" 한국공학대, 융합전공 단과대학 운영

한국공학대학교 상징물 자이로게이트와 학생들./사진제공=한국공학대

한국공학대학교가 교육부 주관 '대학혁신지원사업'을 통해 첨단산업 수요에 맞춘 AI+융합 중심의 미래형 공학교육 혁신을 본격화하고 있다.

28일 한국공학대는 전국 최대 규모 수준의 융합전공을 대학혁신사업의 성과로 제시했다. 국내에서 융합전공으로 구성된 단과대학을 운영하는 곳은 한국공학대가 유일하며, 매 학기 1000명이 이상이 해당 전공을 이수하고 있다.

대학 관계자는 "반도체와 AI, 제조와 데이터, 디자인과 SW처럼 서로 다른 기술과 산업이 결합돼 단일 전공 지식만으로 해결하기 어려운 복합적인 문제가 늘어나고 있다"며 "융합전공 단과대학은 이러한 사회적 변화에 대한 한국공학대의 대응"이라고 설명했다.

대학은 기존 학과 중심의 융합교육에서 확대된 실제 산업 수요 중심의 융합교육 체계를 구축하고 있다. 대학혁신지원사업을 통해 융합전공 전용 교과와 공통교과를 개발하고, 융합전공 교과와 연계된 첨단산업 부트캠프(단기 집중 교육과정)를 운영함으로써 학생의 실천 역량을 강화한다. 학생들은 산업현장에서 필요한 융합문제 해결 역량을 체계적으로 학습할 수 있다.

학생이 직접 전공을 설계할 수 있는 제도도 눈에 띈다. MD(마이크로디그리) 기반의 전공모듈 집합체인 '전공설계 뱅크'를 활용해 나만의 전공을 직접 설계할 수 있으며, 역량 기반 융합인재 인증제인 '아이큐브'(I3)를 통해 융합역량을 체계적으로 관리한다.

박철우 부총장은 "산업 간 경계가 사라지는 시대에는 하나의 전공지식만으로는 산업현장의 문제를 해결하기 어렵다"며 "학생들이 다양한 전공을 융합해 실제 산업현장에서 요구하는 문제 해결 역량을 키울 수 있도록 융합교육을 혁신하고 있다"고 전했다.

이어 "대학혁신지원사업을 통해 학생 선택권과 학습 유연성을 고도화하고 융합 기반 미래형 공학교육 모델을 완성할 것"이라고 덧붙였다.