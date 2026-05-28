인공지능 공부하는 대학생에 연 200만원 학자금대출 신규 도입

교육부와 한국장학재단은 다음달 22일 오후 6시까지 2026학년도 2학기 '인공지능(AI) 학업장려 학자금대출(AI 대출)' 신청을 받는다고 28일 밝혔다.

AI 대출은 새롭게 도입되는 학자금대출제도로, 2026학년도 2학기 '학자금 통합신청' 기간에 국가장학금·취업 후 상환 학자금대출 등과 함께 신청할 수 있다. 한국장학재단 누리집과 이동통신 앱 '한국장학재단'을 통해 신청 기간 중 24시간 신청이 가능하지만 마감일에는 오후 6시까지만 신청할 수 있다. 2026학년도 2학기 학자금대출 신청 기간(7월~11월)에도 신청 가능하다.

AI대출은 AI 분야 교육비를 대출받은 뒤 취업 후 상환하는 제도로, 지원 대상은 AI·소프트웨어(SW) 중심대학, AI 거점대학 사업에 참여하는 AI·SW 관련 학과 학부생이다. 사업 참여 대학 명단은 한국장학재단 누리집을 통해 확인할 수 있다.

경제적 여건과 관계없이 인공지능 학습 기회를 보장하기 위해 지원 요건에 소득기준 제한은 없다. 기존의 취업 후 상환 학자금대출과 동일하게 연령기준은 만 35세 이하(학부생)이다. 성적기준은 없으나 '직전 학기 12학점 이상 이수'의 이수학점 기준은 충족해야 한다.

대출 한도는 연 200만원이며 기존 생활비 대출과 별도 한도로 운영된다. 재학 기간 중 개인 총한도는 1000만 원이다. 대출 금리는 기존 학자금대출과 동일하게 1.7%이며, 매 학기 교육부 고시에 따라 변동된다.

학자금은 AI를 학습하거나 도서, 구독료 등 AI를 활용한 학습에 필요한 비용에 사용해야 한다. 대출 이용 이후에는 '사용결과보고서'를 징구할 예정이다.