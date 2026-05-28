극동대-한국공항공사, 미래 항공산업 인재 육성 '맞손'

극동대와 한국공항공사 관계자들이 업무협약 후 기념촬영하고 있다./사진제공=극동대

극동대학교가 지난 27일 한국공항공사와 공항·항공 분야 및 미래 항공산업 인재 육성을 위한 산학협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

이날 행사에 류기일 극동대 총장과 박재희 한국공항공사 사장직무대행 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

협약의 주요 내용은 △교육·연구 프로그램 운영 △인재 양성 체계 구축 △항공산업 및 공항 운영 분야 공동 개발·연구 △정보 교류 및 교육시설·장비, 인프라 공유 등이다.

이어 극동대 재학생을 대상으로 한 취업특강과 공항시설 현장 견학이 진행됐다. 학생들은 한국공항공사의 채용 절차와 직무별 필요 역량 등 실질적인 취업 정보를 얻고, 제트비행전환과정 모의비행장치를 포함한 주요 비행훈련시설을 둘러봤다.

류 총장은 "이번 협약이 항공교육에 특화된 극동대학교와 풍부한 공항 운영 경험을 갖춘 한국공항공사가 항공 안전, 항공 교육, 해외 진출 등 미래 항공산업의 다양한 분야에서 협력하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.