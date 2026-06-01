행안부, 국정자원 혁신 착수…AI 정부 인프라 전환 본격화

행정안전부는 국가정보자원관리원의 노후화된 공공 데이터센터를 차세대 AI(인공지능) 정부 인프라로 전환하기 위한 '국가정보자원관리원 혁신 ISP(정보화전략계획)' 사업을 본격 추진한다고 1일 밝혔다.

이번 사업은 지난 국가정보자원관리원 대전센터 화재를 계기로 국가인공지능전략위원회가 지난 2월 발표한 'AI 정부 인프라 거버넌스·혁신 추진방향'의 후속 조치다. 국정자원 내 공공 정보시스템 개편과 차세대 인프라 전환을 위한 구체적인 실행 방안을 마련하는 데 목적이 있다.

앞서 AI 전략위는 노후화된 대전센터를 2030년 폐쇄하고 시스템을 단계적으로 이전하고 데이터 중요도에 따라 민간 클라우드 활용을 확대하는 내용을 담은 국가 정보관리 체계 재설계 방안을 발표했다.

행안부는 이번 ISP를 통해 대전센터 폐쇄에 따른 입주 시스템 재배치 로드맵을 마련하고 대체 시설 구축 방안, 차세대 AI 정부 인프라 운영체계 전환 방향 등을 올해 말까지 종합적으로 수립할 계획이다.

우선 현재 대전센터에 입주한 공공 정보시스템 693개를 단계적으로 재배치하기 위한 세부 계획을 마련한다. 기밀 등급 데이터는 공공 데이터센터에서 관리하고 민감·공개 등급 데이터는 민간 클라우드로 이관하는 원칙 아래 시스템별 이전 방안을 도출할 예정이다.

또 데이터 중요도에 따른 재해복구 체계 수준을 고려해 연차별 이행계획을 수립하고, 서비스 중단 없이 안정적으로 이전이 이뤄질 수 있도록 한다는 방침이다.

대전센터 폐쇄에 따른 대체 방안도 검토한다. 민간 데이터센터 임대와 공공 데이터센터 신축 등 다양한 대안을 놓고 운영 안정성, 비용, 일정, 재해복구 체계 연계성 등을 비교 분석할 예정이다. 민간 시설 활용 시에는 국가정보통신망 연계와 기밀 데이터 보호 방안도 함께 검토한다.

아울러 공공 정보시스템의 민간 클라우드 이용 확대에 대응해 국정자원의 운영체계 개편 방향도 마련한다. 다양한 인프라에 분산된 시스템을 안전하고 효율적으로 연계·운영할 수 있는 관리체계를 구축한다는 구상이다.

윤호중 행안부 장관은 "이번 국가정보자원관리원 혁신은 안정성과 연속성이 확보된 AI 정부 인프라로 전환하는 사업"이라며 "어떤 재난 상황에서도 대국민 행정서비스가 중단 없이 제공될 수 있도록 차세대 AI 정부 인프라를 체계적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.