목포대대학일자리플러스센터, 한전KPS 채용설명회 개최

'한전KPS 인재 채용 설명회'에 참여한 목포대 학생들/사진제공=목포대힉교

국립목포대 대학일자리플러스센터(이하'센터')가 최근 재학생 및 졸업(예정)자 100여명이 참석한 가운데 '2026학년도 한전KPS 채용설명회'를 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 설명회는 국내 전력설비의 안정적 운영과 발전설비 정비를 수행하는 에너지 인프라 전문 공기업인 한전KPS의 하반기 채용에 대비해 지역 청년들에게 실질적인 취업 정보를 제공하기위해 마련됐다.

△기관 비전 및 인재상 △2026년 채용 전형 절차 △직무별 필요 역량 △전형별 준비 전략 안내 등으로 구성됐다.

한전KPS는 올해 하반기 공개 채용을 앞두고 있으며, 상세 모집 공고 및 선발 일정은 추후 공식 채널을 통해 발표될 예정이다. 센터는 이번 설명회 참여 학생들을 대상으로 입사지원서 첨삭 및 실전 면접 컨설팅 등 후속 취업 지원 서비스를 적극 연계하여 실질적인 합격을 견인할 계획이다.

설명회에 참석한 한 학생은 "채용 담당자로부터 직무 핵심 역량과 실제 근무 환경을 들을 수 있어, 공공기관 취업 목표 설정과 준비 방향에 큰 도움이 됐다"고 말했다.

목포대 센터 관계자는 "지역을 대표하는 국립대학으로서 우수 인재들이 양질의 공공기관에 진출할 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않고 있다"며 "앞으로도 현장 중심의 맞춤형 취업 정보와 실효성 있는 진로 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 것이다"고 말했다.