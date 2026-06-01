서울시교육청, 온 가족이 함께하는 '생태 한마당' 개막

서울특별시교육청은 6월 '생태전환교육 행동의 달'을 맞아 학생·교직원·학부모·시민이 함께 참여하는 '2026 서울 생태전환교육 한마당'을 오는 7월 11일까지 운영한다고 1일 밝혔다.

서울시교육청은 매년 6월 5일 '환경의 날'을 계기로 학교 현장의 기후행동 실천 문화를 확산하기 위해 6월을 '생태전환교육 행동의 달'로 지정해 운영하고 있다. 올해 한마당은 '함께하면 가능해! 지구를 위한 실천, 시작은 오늘부터!'를 주제로, 학교 교육과정과 연계한 다양한 생태·환경 프로그램으로 진행된다.

올해는 체험활동 중심의 '실천마당'을 서울 관내 11개 교육지원청별로 분산 운영한다. 지역의 생태·환경 자원과 연계한 권역별 프로그램을 통해 보다 많은 학생들이 생활권 가까이에서 생태전환교육을 체험할 수 있도록 현장밀착형으로 운영한다.

△서부교육지원청은 서울에너지드림센터에서 '탄소중립 그린길' 행사를 열고, △강남서초교육지원청은 양재천 일대, △동작관악교육지원청은 융합과학교육원 체험학습장 등 11개 교육지원청별 학생 참여 중심의 다채로운 생태전환교육 체험활동을 펼칠 예정이다.

가족 단위의 실천을 이끌어내기 위한 프로그램도 대폭 강화된다. 교육청은 지난해 학부모를 대상으로 운영해 호응을 얻었던 '시네마그린 맘' 프로그램을 올해 '시네마그린 패밀리'로 확대 개편했다. 기후·환경을 주제로 한 영화 관람 등 문화 요소를 매개로 서울 학생과 온 가족이 생태전환교육에 동참할 수 있도록 한다.

행사 일정 및 자세한 내용은 '2026 서울 생태전환교육 한마당' 공식 누리집에서 확인할 수 있다.