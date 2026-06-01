한강버스, 누적 이용객 33만명 넘었다…5월 한 달 9만명 탑승

(서울=뉴스1) 안은나 기자 = 서울 낮 최고기온 30도로 여름 더위가 찾아온 31일 한강버스를 탄 시민들이 서강대교 아래를 지나고 있다. 2026.5.31/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 안은나 기자

지난해 9월 정식운항을 시작한 '한강버스' 탑승객이 누적 33만명을 넘었다. 지난달에만 9만명이 이용하는 등 한강버스가 새로운 수상 교통 수단으로 안정적으로 자리매김하고 있다고 서울시는 설명했다.

1일 서울시에 따르면 지난해 9월 첫 정식운항 이후 한강버스 누적 탑승객은 33만명 이상으로 집계됐다. 지난해 9월 정식운항 개시 이후 올해 2월까지 10만4498명이 탑승했다.

올해 3월 전 구간 운항을 재개한 이후 한강버스 이용객이 꾸준히 증가, 총 3개월 동안 23만105명이 탑승했다. 월별 탑승객은 3월 6만2491명, 4월 7만6488명, 5월 9만1126명으로 매달 약 1만5000명씩 늘었다. 일 평균 탑승객도 3개월 사이 2000여 명에서 2900여 명 수준으로 약 1.5배 증가했다.

전 구간 운항 재개 후 하루 최고 탑승객을 기록한 5월 1일 5584명을 포함해서 일 평균 탑승객 5000명을 넘은 날은 총 7일(4월 25일~26일, 5월 1~2일·5일·24일~25일)이었고, 4000명을 넘은 날은 3월 4일에서 4월 8일, 5월에 13일로 늘었다.

한강버스에 대한 이용 만족도도 높은 수준으로 나타났다. 한강버스 탑승객 3115명을 대상으로 실시한 설문조사(4.6.~13) 결과, 응답자의 약 96%가 이용에 만족한다고 답했다. 지인에게 추천하겠다는 응답은 약 94%, 재이용 의사가 있다는 응답은 89%로 나타나 서비스에 대한 긍정적인 평가가 이용객 증가로 이어지고 있는 것으로 분석된다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 "한강버스는 시민들의 높은 관심과 호응 속에 새로운 수상교통수단으로 빠르게 정착하고 있다"며 "앞으로도 안전하고 편리한 서비스 제공과 운항 노선 확대 등 서비스 품질을 지속적으로 높여 시민들이 더욱 자주 찾는 한강의 대표 이동수단으로 발전시키겠다"고 말했다.