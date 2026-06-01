"숏폼 크리에이터 키운다" 영산대, SH엔터테인먼트와 협약

영산대 미용예술학과와 SH엔터테인먼트 관계자들이 업무협약 후 기념촬영하고 있다./사진제공=영산대

와이즈유(영산대학교) 미용예술학과가 지난달 22일 SH엔터테인먼트와 글로벌 뷰티 크리에이터 및 틱톡커 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약은 학생들이 기획부터 헤어, 메이크업, 패션 스타일링까지 총괄할 수 있는 전문 뷰티 아티스트로 성장할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

협약의 주요 내용은 △글로벌 크리에이터 전문 뷰티 아티스트 양성 △현장 실습·취업 연계 △K뷰티 콘텐츠 제작 및 현장 실무 프로젝트 협의 △숏폼 콘텐츠 기획 교육 등이다. 미용예술학과는 뷰티 전문 틱톡커 양성 과정을 확대하고, 학생들이 현장 실무 프로젝트에 참여할 수 있도록 교육 과정을 강화할 방침이다.

실질적인 교류도 이뤄지고 있다. 미용예술학과 4학년에 재학 중인 김예림·고은빈 학생은 SH엔터테인먼트의 현장실습생으로 발탁돼 실무에 참여하고 있다. 이들은 소속 틱톡커의 헤어, 메이크업, 패션 등 비주얼 디렉팅을 총괄 담당한다.

김정원 미용예술학과장은 "이번 협약이 현장 중심의 실무 역량을 극대화하는 좋은 기회가 될 것"이라며 "SH엔터테인먼트와의 긴밀한 파트너십을 통해 글로벌 무대에서 활약할 K뷰티 크리에이터 전문 아티스트를 양성하겠다"고 말했다.