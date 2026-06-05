김월용 국평원장이 그리는 평생교육, “국가 디지털 평생교육 플랫폼’ 완성할 것”

▲김월용 국가평생교육진흥원장/사진=김창현 머니투데이 기자

“배움의 시기를 놓쳤다고 해서 삶의 가능성까지 닫혀서는 안 됩니다.”

김월용 국가평생교육진흥원장은 지난 5월 18일 서울 강서구 국가평생교육진흥원에서 진행된 머니투데이 <더리더>와의 인터뷰에서 이같이 말했다.

김 원장이 이처럼 평생교육을 강조하는 이유는 시대 변화에 있다. 그는 “과거에는 청년기에 배운 지식과 전공만으로도 평생 직업을 유지할 수 있었다”며 “하지만 지금은 인공지능(AI)과 디지털 대전환, 저출생·고령화가 동시에 밀려오면서 산업 구조가 빠르게 재편되고 있다”고 설명했다. 이어 “계속 배우고 노력하지 않으면 과거의 지식은 화석화돼 제 기능을 잃는다”며 “평생교육은 여가나 교양을 위한 선택적 복지가 아니라 시대를 돌파하기 위한 생존 전략”이라고 말했다.

지난 4월 취임한 김 원장은 국가평생교육진흥원 설립 이래 최초의 학점은행제·독학학위제 출신 원장이다. 그는 스스로를 ‘살아 있는 평생교육의 수혜자이자 증인’이라고 소개했다. 초등학교 졸업 후 가난 때문에 학업을 이어가지 못했던 그는 강원도 산골에서 소년공과 광부로 일하며 생계를 책임졌고, 상경 후에는 사업을 하며 이른바 ‘성공’도 경험했다. 그러나 마음 한편에는 늘 배움에 대한 갈증이 남아 있었다.

김 원장은 “어머니께서 ‘네가 계속 공부하길 바란다’고 하셨던 말이 마음속에 계속 남아 있었다”며 “늦은 나이에 다시 책을 잡았고 검정고시와 독학학위제, 학점은행제를 거치며 학업을 이어갔다”고 말했다. 이후 중·고등학교 과정을 마치고 대학과 대학원 과정까지 밟으며 박사 학위를 취득했다. 그는 “학력의 벽에 부딪혔다는 이유로 누구도 삶의 가능성에서 밀려나서는 안 된다”며 “국가가 국민에게 삶의 어느 때라도 배우고 도전할 수 있는 사다리를 놓아야 한다”고 덧붙였다.

◇헌법이 명시한 평생교육…국민 삶 속에서 구현돼야

▲지난 5월 12일 서울 강서구 국가평생교육진흥원에서 열린 ‘AI 디지털 시대, 문해교육 변화를 준비하다’ 시도교육청-시도문해교육센터 워크숍에서 김월용 국가평생교육진흥원장이 인사말을 하고 있다./사진제공=국가평생교육진흥원

김 원장이 평생교육을 국가적 의제로 보는 배경에는 헌법적 근거도 있다. 우리나라 헌법 제31조 제5항에는 “국가는 평생교육을 진흥하여야 한다”고 명시돼 있다. 그는 “평생교육을 헌법 차원에서 다룬다는 것은 결코 가볍게 볼 일이 아니다”라며 “세계적으로도 흔치 않은 사례고, 우리나라가 자랑해도 되는 대목”이라고 강조했다.

진흥원은 이 같은 국가적 책무를 국민의 삶 속에서 구체화하는 기관이다. 김 원장은 “진흥원은 ‘요람에서 무덤까지’ 국민의 배움을 지원하는 국가대표 베이스캠프”라며 “학점은행제, 독학학위제, K-MOOC(한국형 온라인 공개강좌) 등 다양한 제도와 프로그램을 통해 국민들이 생애 어느 시점에서든 다시 배우고 경력을 전환할 수 있도록 돕고 있다”고 설명했다.

진흥원에 따르면 올해 4월 기준 학점은행제 학위취득자는 121만7082명, 독학학위제 학위취득자는 2만3684명으로 두 제도를 통해 학위를 취득한 사람은 총 124만766명에 이른다. 김 원장은 “이 숫자는 단순한 통계가 아니라 다시 공부를 시작한 국민들의 삶이 모인 결과”라며 “평생교육 제도가 누군가에게는 삶의 경로를 다시 여는 사다리가 될 수 있다는 점을 보여준다”고 말했다.

◇흩어진 평생교육, 민간·지자체·교육기관 힘 합쳐 하나로 묶어야

▲김월용 국가평생교육진흥원장이 지난 4월 24일 서울 영등포구 한국교육시설안전원에서 최교진 교육부 장관과 면담을 갖고 국가평생교육진흥원의 주요 현안 추진 방안을 논의하고 있다./사진제공=국가평생교육진흥원

김 원장이 가장 시급하게 보는 과제는 평생교육의 분절성을 해소하는 일이다. 그는 “그동안 평생교육 정책이 지자체·대학·교육청·민간기관별로 따로 운영되면서 국민 입장에서는 필요한 교육을 찾고 이력을 관리하고 일자리와 연결하는 데 어려움이 컸다”고 지적했다.

이어 “정책이 공급자 중심으로 설계되면서 현장의 수요와 괴리가 생겼다”며 “시민과 기업들은 당장 내일 현업에 적용할 수 있는 실무 기술과 직무 전환 교육을 원하는데, 실제 정책은 학위·교양·취미 중심 프로그램을 나열하는 데 그친 측면이 있었다”고 덧붙였다.

그가 제시한 방향은 ‘국가 디지털 평생교육 플랫폼’이다. 기존 온라인 교육이 강의를 올려두고 학습자가 찾아 듣는 방식이었다면, 김 원장이 구상하는 플랫폼은 학습자의 이력과 직무·관심사·미래 목표를 분석해 맞춤형 학습 경로를 제시하는 형태다.

그는 “플랫폼만 바꾸는 것이 아니라 교육 내용도 시대 변화에 맞게 바꿔야 한다”며 “학점은행제와 독학학위제의 기초 필수 과목에 AI 윤리·활용·지도법 등을 선제적으로 반영할 계획”이라고 밝혔다. 이어 “새로운 평생교육 플랫폼은 개개인의 상황에 맞는 배움의 길을 제시하고, 국민 누구나 필요한 교육으로 빠르게 연결되는 학습망이 돼야 한다”고 말했다.

진흥원이 준비하는 ‘평생교육 2.0’의 핵심도 여기에 맞닿아 있다. 김 원장은 “국민평생교육대학과 온국민평생캠퍼스를 통해 지역·산업 맞춤형 AI 교육과 헌법 기초역량 교육을 확대하고, 권역별 특성화 대학을 지정·운영하는 방안을 추진하고 있다”고 설명했다. 또 “전국 206개 평생학습도시를 미래형으로 재설계하고, 시·군·구 단위 AI·헌법 교육을 제공해 기본 평생학습 체제를 구축해야 한다”고 덧붙였다.

김 원장은 이 같은 구상이 현장에서 이미 가능성을 확인한 모델이라고 설명했다. 그는 인천인재평생교육진흥원장 재직 당시를 언급하며 “지역 대학과 시민단체, 시·군·구를 연결해 대학 시설을 평생교육 캠퍼스로 활용한 경험이 있다”며 “학령인구 감소로 대학에 여유 공간이 생기고 있는 만큼, 기존 대학 시설을 시민에게 개방하면 새 건물을 짓지 않고도 평생교육 거점을 넓힐 수 있다”고 말했다.

이어 “인천에서도 대학 공간을 시민에게 열었을 때 예산 절감과 효용성 면에서 성과가 있었고, 대학과 시민 모두에게 긍정적인 반응을 얻었다”며 “막대한 예산을 들여 새로운 교육기관을 세우는 방식만 고집할 것이 아니라 기존 대학과 협업하거나 대학 부설 형태의 시민평생대학캠퍼스를 구축하면 국민에게 더 가까운 평생학습 기회를 제공할 수 있다”고 강조했다.

◇배움이 경력이 되는 사회로…제도 혁신에 힘쓰겠다

▲김월용 국가평생교육진흥원장이 지난 4월 7일에 열린 취임식 후 기념촬영을 하고 있다./사진제공=국가평생교육진흥원

김 원장이 마주한 현실은 녹록지 않다. AI 대전환과 고령화로 평생교육 수요는 커지고 있지만, 사업 이관 등의 영향으로 진흥원의 재정 여건은 위축됐다. 진흥원 예산은 2023년 1457억원에서 2024년 1293억원, 지난해에는 569억원으로 줄었다. 올해 예산은 584억원 수준으로 편성됐다.

제도 혁신도 과제다. 그는 “학점은행제와 독학학위제는 의지만 있다면 시공간 제약 없이 학위를 취득할 수 있다는 점에서 매우 중요한 제도”라면서도 “사회적 인정과 산업 수요 반영 측면에서는 더 발전해야 한다”고 말했다. 이어 “교육과정의 질을 관리하고, AI·IT·융합기술 등 미래 수요에 맞는 전공을 확대해 학습자가 배운 역량이 현장에서 인정받도록 하겠다”고 설명했다.

온라인 평생학습 사업의 혁신도 같은 맥락이다. 김 원장은 K-MOOC에 대해 “양적 확대에는 성과가 있었지만 이수율이 낮고 취업이나 경력 개발로 이어지는 연결 고리가 약했다”며 “앞으로는 마이크로디그리((Micro-degree), 나노디그리(Nano-degree)와 같은 단기 집중 실무 강좌를 늘리고 기업이 교육과정 설계 단계부터 참여하는 구조로 바꿔야 한다”고 말했다.

김 원장은 기업과 교육기관, 진흥원이 함께하는 ‘선취업 후진학’ 및 ‘주문식 맞춤형 교육’ 모델도 제시했다. 그는 “기업이 필요한 인재상을 제시하고, 진흥원이 교육과정을 설계·인증하며, 학습자는 교육 이수 후 현장에 투입되는 구조를 만들어야 한다”며 “평생교육 이력 자체가 확실한 스펙과 경력이 되도록 만들겠다”고 강조했다.

김 원장은 평생교육을 국민 각자가 안고 있는 결핍을 가능성으로 바꾸는 도구라고 표현했다. 그는 “평생교육은 학위가 부족한 사람, 기술이 부족한 사람, 새로운 꿈에 목마른 사람에게 국가가 먼저 손을 내미는 일”이라며 “그 결핍을 무한한 가능성의 에너지로 바꿔주는 온기 있는 정책을 펼치겠다”고 말했다.

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다음은 김 원장과의 일문일답.

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▲김월용 국가평생교육진흥원장/사진=김창현 머니투데이 기자

-원장으로 취임한 소감과 각오는

▶국가평생교육진흥원은 제 삶의 궤적과 깊이 맞닿아 있는 기관이다. 저 역시 평생교육 제도를 통해 배움의 끈을 이어왔고, 그 배움을 바탕으로 대학의 총장급 학장과 광역시 평생교육진흥원장까지 맡을 수 있었다. 그런 의미에서 저는 ‘평생교육의 수혜자이자 증인’이라고 생각한다.

빠르게 변화하는 시대일수록 국가는 국민 누구나 삶의 어느 시점에서도 다시 배우고 도전할 수 있는 기회를 제공해야 한다. 진흥원장 취임은 제게 교육을 통해 얻었던 ‘희망의 사다리’를 국민 모두에게 더 넓고 튼튼하게 놓아드려야 한다는 막중한 책임이자 사명이다.

-국가평생교육진흥원에 대한 간단한 설명 부탁한다

▶국가평생교육진흥원은 국민의 생애 전 주기에 걸친 배움을 지원하는 국가 평생교육의 핵심 기관이다. 대학에 진학하지 못했거나 새로운 학위 취득을 원하는 국민을 위한 학점은행제와 독학학위제를 운영하고, 누구나 우수 대학 강좌를 무료로 들을 수 있는 K-MOOC도 제공하고 있다.

이 밖에도 저소득층의 학습을 돕는 평생교육이용권, 성인문해교육 등 다양한 사업을 통해 국민의 일상 속 배움을 지원하고 있다. 쉽게 말해 우리 진흥원은 국민이 배우고 성장하며 내일을 준비할 수 있도록 돕는 ‘국가대표 평생교육 베이스캠프’라고 할 수 있다.

-취임사에서 평생교육을 ‘생존의 문제’라고 강조했는데

▶과거에는 한 번 배운 지식과 학력, 전공만으로도 평생 직업을 유지할 수 있었다. 그러나 지금은 인공지능과 디지털 대전환, 저출생·고령화라는 거대한 변화 앞에 놓여 있다. 산업 구조가 빠르게 바뀌면서 어제의 유망 직업이 내일 사라질 수도 있는 시대다.

이제는 누구나 지속적으로 새로운 지식을 익히고 직무 역량을 전환해야 한다. 개인뿐 아니라 기업과 사회, 국가도 마찬가지다. 그런 점에서 평생교육은 여가나 교양을 위한 선택적 복지가 아니다. 변화의 시대를 살아가기 위한 필수적인 생존 전략이다.

▲지난 5월 18일 국가평생교육진흥원에서 김월용 원장(오른쪽에서 여섯번째)과 인티사르 암부사이디 오만 교육부차관 등 오만 교육부 대표단이 정책 협의회를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다./사진제공=국가평생교육진흥원

-국민 누구나 평생 교육 기회를 얻기 위해 가장 먼저 추진할 과제는

▶가장 시급한 과제는 예산 확보와 사업 재건, 그리고 시대 변화에 맞는 평생교육 지원체계를 마련하는 일이다. 취임 직후부터 국회와 교육부, 예산 당국 관계자들을 만나 평생교육 투자의 필요성과 국가평생교육진흥원의 역할을 설명하고 있다.

아무리 좋은 정책과 비전이 있어도 국민의 삶 속에서 구현할 재정적 기반과 실행 동력이 없다면 공허한 구호에 그칠 수밖에 없다. 축소된 사업을 다시 일으켜 세우고, 전국 시·도 및 유관기관과 함께 디지털 평생교육 플랫폼을 구축해 시대 변화에 맞는 평생교육 체계를 새롭게 세우겠다.

-기존 진흥원이 진행했던 온라인 평생학습 사업의 한계와 개선 방향은

▶K-MOOC는 그동안 강좌 수 확대 등 양적 성장에는 성과가 있었다. 그러나 이수율이 상대적으로 낮고, 실제 취업이나 경력 개발로 이어지는 연결고리가 약하다는 한계도 있었다. 앞으로는 긴 호흡의 학위 중심 강좌뿐 아니라 현장에서 바로 활용할 수 있는 단기 실무 강좌를 확대해야 한다.

기업이 교육과정 설계 단계부터 참여해 이수 결과가 채용 우대나 직무 전문성 인정으로 이어질 수 있도록 하겠다. 중요한 것은 얼마나 많은 강좌를 제공했느냐가 아니라, 배움이 국민의 삶을 어떻게 바꾸었느냐다.

-평생교육이 일자리와 삶의 변화로 이어지려면 무엇이 필요한가

▶평생교육의 가치는 배움이 실제 일자리와 삶의 변화로 연결될 때 국민이 체감할 수 있다. 이를 위해 진흥원과 기업, 교육기관이 함께하는 선취업 후진학 및 주문식 맞춤형 교육 모델을 구상하고 있다. 산업 현장의 변화를 가장 잘 아는 기업이 필요한 인재상을 제시하면, 진흥원은 그에 맞는 교육과정을 설계하고 인증하는 방식이다.

학습자는 교육을 마친 뒤 해당 기업이나 산업군으로 연결될 수 있다. 교육 설계부터 현장 실습·인증·채용 연계까지 함께 책임지는 협력 체계를 구축해 평생교육 이력이 확실한 경력과 스펙이 되도록 하겠다.

-AI 대전환 시대에 국민에게 가장 필요한 역량은 무엇인가

▶AI 시대에 중요한 것은 단순한 코딩 기술만이 아니다. AI를 올바르게 이해하고 활용할 수 있는 AI 문해력과 비판적 사고력이 핵심이다. 쏟아지는 정보 속에서 무엇이 사실이고 무엇이 왜곡인지 판단하고, 다양한 지식과 경험을 연결해 새로운 해답을 만들어낼 수 있어야 한다.

AI를 도구로 활용해 문제를 해결하는 능력도 중요하다. 동시에 기계가 대체할 수 없는 인간 고유의 창의성, 감성, 윤리 의식도 함께 길러야 한다. 평생교육은 기술 교육에 머무르지 않고, 인간다운 판단과 책임 있는 활용 능력을 함께 키우는 방향으로 가야 한다.

-국가평생교육대학교와 대학원 설립 필요성도 언급했는데

▶평생교육 현장이 고도화되려면 이를 이끌 최고 수준의 전문가 그룹이 필요하다. 현재 현장과 대학에서 많은 전문가들이 헌신하고 있지만, 평생교육 정책과 연구개발을 선도하고 고도의 현장 전문가를 집중 양성할 컨트롤타워 격의 국립 고등교육기관은 아직 부재한 상황이다.

국가평생교육대학교와 대학원이 설립된다면 평생교육 분야의 글로벌 기준을 제시하고, 우리나라 평생교육의 질적 수준을 한 단계 높일 수 있을 것이다. 다만 막대한 예산이 필요한 대학 신설 방식만 고집할 필요는 없다. 기존 대학과 협업하거나 대학 부설 형태의 시민평생대학캠퍼스를 구축하는 방식도 현실적인 대안이 될 수 있다.

-과거 “결핍이 가장 큰 에너지”라고 말한 바 있다. 원장님의 개인적 경험과 철학이 앞으로의 평생교육 정책에는 어떻게 반영될 수 있나

▶제 삶은 늘 결핍과의 싸움이었다. 소년공과 청년 광부로 일하던 시절의 막막함, 늦은 나이에 다시 배움을 시작했을 때의 갈증이 있었다. 그러나 그 결핍을 채우고자 하는 절실함이 저를 도전하게 했고, 사업가에서 학자로 또 지금 이 자리까지 이끌었다.

평생교육은 국민 각자가 안고 있는 결핍을 가능성으로 바꾸는 가장 따뜻하고 강력한 도구라고 생각한다. 학위가 부족한 사람, 기술이 부족한 사람, 새로운 꿈을 찾고 싶은 사람에게 국가가 먼저 손을 내밀어야 한다. 결핍이 좌절이 아니라 새로운 에너지가 될 수 있도록 온기 있는 정책을 펼치겠다.

▲김월용 국가평생교육진흥원장/사진=김창현 머니투데이 기자

-임기 동안 꼭 이루고 싶은 성과가 있다면

▶최근 평생교육 확대 필요성에 대한 국가적 관심이 커진 만큼, 이를 계기로 우리나라 평생교육 생태계의 판도를 바꾸는 ‘평생교육 2.0 시대’의 기반을 세우겠다. 국민 누구나 원할 때 접속해 자신의 가치를 높일 수 있는 국가 디지털 평생교육 플랫폼을 완성하는 것이 핵심 목표다.

또 학점은행제와 독학학위제의 사회적 위상을 정규 대학 못지않게 높이고, 온 국민이 수요와 수준에 맞는 AI 기본교육을 받을 수 있는 체계도 만들고 싶다. 지역이나 나이와 관계없이 누구나 평생교육에 참여하고, 배움을 통해 고립과 소외에서 벗어날 수 있어야 한다. 국가평생교육진흥원이 국민의 삶 곳곳을 밝히는 희망의 등대가 될 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다.

김월용 국가평생교육진흥원장

1955년 강원 영월 출생

국가평생교육진흥원 독학학위제, 학점은행제 경영학 학사

연세대학교 행정대학원 정책학 석사

한세대학교 대학원 IT융합과 박사

인천인재평생교육진흥원장

한국폴리텍대학교 인천캠퍼스 학장

인천시 일자리위원회 위원장

학술진흥재단 이사

인천대학교 이사

한국뉴욕주립대학교 국제교육원 원장

(주)진명스포아트 회장

국가평생교육진흥원 제6대 원장

▶본 기사는 입법국정전문지 더리더(the Leader) 6월호에 실린 기사입니다.