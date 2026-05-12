안규백 "韓 주도 한반도 방위 실현"…美 국방, 이란 군사작전 참여 촉구

안규백 국방부장관이 현지시간 5월 11일(월) 오전 미국 펜타곤에서 피트 헤그세스(Pete B. Hegseth) 전쟁부장관을 만나 회담장으로 이동하고 있다. /사진제공=국방부.

방미 중인 안규백 국방부 장관이 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관을 만나 "한국 주도의 한반도 방위 실현에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 헤그세스 장관은 미국의 대이란 군사작전에 한국이 동참할 것을 촉구했다.

안 장관은 11일 워싱턴DC 인근 미 국방부 청사에서 진행된 헤그세스 장관과의 회담 모두발언에서 "이번 회담은 양국 정상의 공동 성명서(팩트시트)와 57차 한미 안보협의회의 성과를 평가하고 앞으로 동맹이 나가야 할 방향에 대해 소통하는 소중한 기회"라며 이같이 말했다.

그는 "한미 동맹은 어려운 시기에도 변함없이 신뢰할 수 있는 바탕으로 함께했다"며 "앞으로도 한목소리로 긴밀하게 협력해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이어 도널드 트럼프 2기 행정부의 '힘을 통한 평화' 기조에 맞춘 군 역량 제고 등을 언급하면서 "우리도 이에 발맞춰 국방비 증액 등을 통해 핵심 국가 국방 역량을 확보해 우리 주도의 한반도 방위를 실현할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다"고 밝혔다.

헤그세스 장관은 회담 미국의 대(對)이란 군사작전 '장대한 분노'를 언급한 뒤 "우리 파트너들이 우리와 어깨를 나란히 하길 기대한다"며 미국에 협력할 것을 당부했다.

미국은 지난 4일 호르무즈 해협 통항을 위한 미군의 상선 호위 작전인 '프로젝트 프리덤'에 착수했다. 당시 도널드 트럼프 대통령은 'HMM 나무호 피격 사건'을 이란 소행이라고 주장하며 한국에 파병을 촉구했다.

이후 이란과 협상한다며 프로젝트를 하루 만에 일시 중단했지만, 협상에 진전이 없자 트럼프 대통령은 이날 재개 검토 의사를 밝혔다. 이같은 상황에서 헤그세스 장관이 대이란 군사 작전에 한국이 동참해 줄 것을 재차 강조한 것이다.

헤그세스 장관은 한국의 국방비 증액 약속과 한반도 방어에 대한 주도적 역할 수임에 대해 "미국의 모든 파트너들이 진정한 부담 분담을 실천해 탄력있는 동맹의 기반을 다지고 지역 적대국을 효과적으로 억제하는 데 필수인 동맹의 부담 분담을 보여주는 것"이라고 평가했다.

한미 국방장관 회담은 지난해 11월4일 서울에서 제57차 한미안보협의회의(SCM) 계기로 이뤄졌던 회담 이후 6개월여 만이다. 양국은 회담 이후 공동보도문을 통해 "한반도 안보정세에 대해 논의하고, 이번 주 워싱턴에서 개최될 한미 통합국방협의체(KIDD) 회의가 동맹협력과 양국의 국익 증진에 있어 중요한 역할을 담당하고 있음을 재확인했다"고 밝혔다.

양국 장관은 전시작전통제권 전환, 동맹 현대화 등 주요 동맹현안에 대해 논의하고, 향후 협력을 강화하기로 했다. 전작권 전환을 위해서는 △최초작전운용능력(IOC) 검증 △완전운용능력(FOC) 검증 △완전임무수행능력(FMC) 검증 등 3단계를 거쳐야 한다. 현재 2단계 FOC 검증 단계가 진행 중이다.

한국 측은 올해 내 2단계 검증을 마무리한 뒤 오는 2028년 내 최종 전환을 목표로 추진 중인 것으로 알려졌다. 하지만 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 최근 미 하원 군사위원회 청문회에서 전환 시기를 2029 회계연도 2분기(한국 기준 1분기)로 제시하며 양국의 인식차를 드러낸 바 있다.

보도문에 따르면 헤그세스 장관은 동맹을 현대화하는 가운데 위협을 억제하고 한미 연합방위태세를 강화하기 위해 현실적이고 실용적인 접근을 채택하는 것이 중요함을 강조했다. 안규백 장관은 국방비 증액, 핵심 군사역량 확보, 한반도 방위 주도를 위한 최근 한국의 노력을 설명했다.

공동보도문에 따로 명시하진 않았지만 핵추진잠수함 도입에 대해서도 논의했다. 이경호 국방부 부대변인은 이날 정례브리핑에서 "장관회담에서 다양한 동맹 현안이 긴밀하게 협의가 됐고, 전작권 전환과 핵추진 잠수함에 대해서도 말씀드린 대로 논의가 됐다"고 밝혔다. 한미 정상이 지난해 합의한 핵추진잠수함 건조 협력은 후속 협의가 좀처럼 진행되지 않는 상태다.

안 장관이 지난해 7월 취임 후 미국을 찾은 것은 처음이다. 헤그세스 장관과의 회담에 이어 미 해군장관 대행, 상원 군사위원장 등을 만나 전작권 전환, 핵추진잠수함 건조 등 한미 국방 현안을 논의할 예정이다.