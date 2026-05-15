李대통령, 스승의날 맞아 "교육에 '온전히 전념' 환경 위해 최선 다할 것"

[서울=뉴시스] 최동준 기자 = 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. (청와대통신사진기자단) 2026.05.14. [email protected] /사진=

이재명 대통령이 스승의날을 맞아 "우리 선생님들이 교육에 온전히 전념할 수 있는 더 나은 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"며 "선생님들의 열정과 사명감이 결코 사그라들지 않도록 실질적인 지원과 변화를 지속적으로 만들어 가겠다"고 밝혔다.

이 대통령은 15일 소셜미디어(SNS)에 '현재를 가르치며 미래를 만들고 계신 위대한 선생님들께'라는 제목의 글을 올리며 이같이 적었다.

이 대통령은 "'부모로부터는 생명을 받았으나 스승으로부터는 생명을 보람 있게 하는 법을 배웠다'는 말처럼 스승은 아이들의 꿈에 날개를 달아주고 다시 일어설 수 있게 힘을 북돋아주며 때로는 부모보다 더 가까운 자리에서 성장을 지켜봐 주시는 분들"이라고 밝혔다.

이어 "저 역시 어린 시절 스승님의 따뜻한 격려 덕분에 앞으로 나아갈 용기를 얻었다"며 "스승님께서 해주신 한마디 말씀이 오랜 시간이 흐른 지금까지도 제 삶을 지탱하는 큰 힘이 되고 있다"고 했다.

이 대통령은 "누군가의 진심 어린 관심과 믿음이 한 사람의 삶을 바꿀 수 있다는 사실을 저는 스승님을 통해 배웠다"며 "이러한 경험은 비단 저만이 아닌 많은 국민 여러분의 마음속에도 소중한 기억으로 자리하고 있으리라 생각한다"고 밝혔다.

그러면서 "교실에서의 하루하루는 결코 가볍지 않을 것"이라며 "표현이 서툰 아이의 마음을 헤아려야 하고 작은 말 한마디도 허투루 넘기지 않으며 그 안에 담긴 의미를 읽어내야 한다"고 했다.

이어 "때로는 아이들의 고민과 상처를 마주하며 함께 아파하고 눈물짓는 순간도 있을 것"이라며 "빠르게 변화하는 교육환경 속에서 감당해야 하는 어려움과 책임 또한 점점 커지고 있다는 사실도 잘 알고 있다"고 했다.

이 대통령은 "선생님들의 노력과 헌신이 있기에 오늘의 대한민국이 존재한다"며 "지금 이 순간에도 학교와 교실에서 땀 흘리고 계실 전국의 모든 선생님들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전한다"고 적었다.