국제정세 급변 속 셔틀외교 안착… 에너지 협력 강화 공감대

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동시 한 호텔에서 한일 확대 정상회담 기념촬영을 하고 있다. /안동=뉴시스

중동전쟁이 지속되고 국제질서가 급변하는 가운데 한일 양국이 19일 '셔틀외교'가 완성된 정상회담에서 에너지 안보위기에 대한 공동 대응전략을 모색했다. 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리는 이번 정상회담에서 LNG(액화천연가스)·원유 등 에너지 분야에서 협력을 강화하고 국제정세 안정을 위해 공조키로 했다.

한일 정상의 만남은 지난 1월 다카이치 총리의 고향인 일본 나라현에서 열린 정상회담 이후 4개월 만이다. 이 대통령이 다카이치 총리를 만난 건 이번이 네 번째다. 이시바 시게루 전 일본 총리와의 정상회담(3차례)을 포함하면 취임한 지 1년 만에 7차례 일본 정상과 만난 것으로 한일 양국간 '셔틀외교'가 완전히 정착했다는 평가가 나온다.

한일 양국은 미국의 관세 및 투자압박, 이란과 미국 전쟁에 따른 호르무즈해협 봉쇄로 인한 에너지 수급위기, 북핵문제와 중국과 러시아의 역내 영향력 확대 등 다방면에서 공통의 과제를 안고 있다. 양국 사이에 뿌리 깊은 과거사 인식 차이에도 셔틀외교를 복원하고 우호 협력관계를 확대하는 배경이다.

이날 정상회담의 주요 의제도 에너지 공급망과 안보협력에 집중됐다. 이 대통령은 정상회담 후 한일 공동언론발표에서 "최근 중동상황에서 비롯된 공급망과 에너지시장의 불안정성에 대해 양국간 긴밀한 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감했다"고 말했다.

한일 양국은 중동 원유수입 의존도가 높고 유조선 대부분이 호르무즈해협을 통과한다. 중동전쟁이 양국 모두에 큰 타격을 주고 있다는 의미다. 이날 회담에서 핵심 에너지원인 LNG 및 원유분야의 협력을 한층 강화키로 한 것도 에너지 안보위기에 공동대응해야 한다는 데 두 정상이 공감했기 때문이다. 두 정상은 지난 3월 체결된 'LNG 수급협력협력서'를 바탕으로 양국간 LNG 협력을 확대하는 한편 원유수급 및 비축과 관련한 정보공유와 소통채널 또한 심화해 나가기로 했다.

에너지 공급망도 아시아 전역으로 확대한다. 양국은 지난 3월 '한일 공급망 파트너십'의 성과를 평가하고 공급망 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다. 다카이치 총리는 다른 아시아 국가들과 자원공급망 협력의 범위를 넓히자고 제안했다. 다카이치 총리는 "핵심광물을 포함한 일한간 공급망 협력이 중요하다"며 원유 및 석유제품, LNG의 상호 융통 스와프 거래를 포함한 협력을 검토키로 뜻을 모았다고 설명했다.

양국 정상은 이밖에 지난 1월 회담에서 논의한 AI, 초국가 스캠(사기)범죄 대응, 과거사 문제 등 다양한 분야에서 협력방안도 점검했다. 이 대통령은 "일본 조세이탄광에서 발굴된 유해의 DNA 감정도 곧 시작된다"며 "그간 외교당국 간의 긴밀한 실무협의를 통해 DNA 감정의 구체적 절차와 방법에 합의했다. 양국이 과거사 문제에 있어 인도주의적 사안부터 협력해 나가는 작지만 의미있는 첫걸음"이라고 했다.

이번 회담이 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 최근 정상회담 직후 열렸다는 점도 의미심장하다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 시진핑 주석과 만나는 등 국제정세가 시시각각 변화하는 상황에서 한일 양국이 안보협력을 재확인한 것도 유의미하다는 평가가 나온다.

무엇보다 양국 정상이 약 7개월 새 4차례 얼굴을 마주 보고 셔틀외교를 완벽히 복원한 것은 그 자체로도 의미있는 성과라는 평가가 많다.