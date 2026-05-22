박지원 "조국, 후보 사퇴로 미래 찾아야…한동훈은 덜익은 땡감"

[the300]
박지원 더불어민주당 의원이 경기 평택을의 조국 조국혁신당 후보에게 사퇴를 촉구했다.
박 의원은 지난 21일 밤 SNS(소셜미디어)에 쓴 글에서 "조 후보는 사퇴를 통해 본인과 당의 미래를 찾아가야 한다"고 주장했다. 한동훈 무소속 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보에 대해서는 "땡감이다. 낙과할 것"이라고 평가했다.
박 의원은 "김관영(무소속 전북지사 후보)·조국·한동훈이 승리할 경우 민주당이 어려워질 수 있다"고 예측한 뒤 "(이들 세 지역 선거가) 매일 언론에 보도되고 있다"고 했다.
박 의원은 민주당 전북지사 경선 과정에서 대리비 명목의 현금 살포 논란으로 제명된 뒤 무소속 출마를 선언했던 김 후보에 대해서는 "잘못된 선택이다. 물 들어올 때 노 젓는다는 지혜로 이재명 대통령과 원팀을 이룬 이원택 (민주당 전북지사) 후보가 승리할 것"이라고 했다.
박 의원은 "투표일이 가까워질수록 우리나라 선거 병폐인 지역·진영 간 뭉침 현상이 나타나는 것 같다. 그렇지만 이 대통령에 대한 국민의 평가로 (민주당이) 결국 승리할 것"이라며 "윤어게인(다시 윤석열)·내란 세력을 지지하는 우리 국민이 어디 있나. 있더라도 극소수일 것"이라고 했다.
이어 "민주당은 끝까지 겸손해야 한다. 프로골프 선수처럼 고개를 들지 않고 끝까지 (고개를 숙이도록) 노력하자"고 덧붙였다.