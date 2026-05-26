김관영 "이 대통령, 정치적 활용 생각 없어…출마 지지받은 적 없다"

(전주=뉴스1) 유경석 기자 = 김관영 무소속 전북도지사 후보가 19일 전북 전주시 전북특별자치도의회에서 기자회견을 열고 여성·가족 및 청년 관련 공약을 발표하고 있다. 2026.5.19/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(전주=뉴스1) 유경석 기자

더불어민주당 경선 과정에서 후보직을 박탈당하자 무소속으로 출마한 김관영 전북지사 후보가 "이재명 대통령으로부터 (출마와 관련해) 사전 교감을 나눴거나 지지를 받은 것은 아니"라고 거듭 해명했다.

김 후보는 26일 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "제가 이 대통령을 선거에 이용하거나 정치적으로 활용할 생각은 전혀 없다. 이 대통령이 (민주당 대표 시절) 국민의당을 탈당한 저를 영입해주셔서 무소속 출마에 대해 말씀드리는 게 도리라 생각돼 (통화를 나눈 것)"이라며 이같이 말했다.

앞서 김 후보는 전북CBS 라디오방송에 출연해 무소속 출마 과정에서 이 대통령과의 교감이 있었냐는 진행자 물음에 "무소속 출마의 불가피성에 대해 대통령께 말씀드린 적은 있다"고 답했다. 전날 BBS라디오 금태섭의 아침저널에서도 해당 통화를 두고 "저로서는 예의였다. 이 대통령 반응을 언급하는 것은 적절하지 않다"고 했다.

해당 발언을 두고 민주당 지도부는 크게 문제 삼았다. 정청래 민주당 대표는 전날 전북 정읍에서 열린 중앙선거대책위원회 회의에서 "선을 넘어도 한참 넘었다"며 "아무렴 이 대통령이 무소속 후보와 상의했겠나"라고 직격했다. 그러면서 "청와대 관계자에 확인해보니 사실이 아니라고 한다. 심각한 허위사실 유포"라며 "그냥 넘어가기 어렵다. 이 대통령을 곤경에 빠뜨리는 위험한 도박"이라고 비판했다.

김 후보는 이날 라디오에서 "제가 마치 '대통령께서 무소속 출마에 대해 양해가 있었다'고 주장한 게 아니지 않나. (사전교감이나 설득이 아닌 상황을 설명드린 것) 정도로 이해해 달라"라고 했다. 다만 정 대표가 사실이 아니라고 한 부분에 대해서는 "당장은 매우 민감한 문제기 때문에 서로 말을 아끼는 상황"이라며 통화 자체가 사실무근이 아니라는 취지로 답변했다.

이어 "민주당에서 이 문제를 키우는데 그것은 본질을 벗어난 일"이라며 "전북지사 공천 과정이 도민 눈높이에 공정했는지, 왜 민심이 이렇게 흉흉해졌는지 등을 정확하게 살피는 일이 더욱 중요하다"고 덧붙였다.