이재명 대통령, 신현송 한은 총재 등에 임명장 수여

[서울=뉴시스] 홍효식 기자 = 24일 서울 종로구 청와대 전경. 대통령실이 다음 달 중순부터 시설·보안 점검 상태와 부서별 준비 상황에 맞춰 청와대로 순차 이전한다. 대통령실 관계자는 "아직 마무리해야 할 시설·보안 공사 등이 남아 있어 청와대 이전은 12월 둘째 주부터 본격적으로 시작될 것"이라고 23일 밝혔다. 2025.11.24. [email protected] /사진=홍효식

이재명 대통령이 신현송 한국은행 총재에게 임명장을 수여했다.

강유정 청와대 수석대변인은 28일 공지를 통해 "이 대통령은 오늘 오후 청와대에서 장관급 인사 7명에게 임명장 및 위촉장을 수여했다"고 밝혔다.

신 총재는 지난 3월 새 한은 총재 후보로 지명돼 지난달 공식 취임했다. 취임하자마자 중동 전쟁 속 우리나라의 물가, 성장, 환율을 동시에 관리해야 하는 고난도 환경에 직면하게 됐다는 평가들이 잇따랐다.

신 총재는 또 이날(28일) 취임 후 첫 금융통화위원회(금통위)를 주재해 기준금리를 연 2.50%로 동결했다. 8회 연속 동결이다. 아울러 한은은 올해 성장률 전망은 2.6%로, 소비자물가 상승률 전망은 2.7%로 상향 조정했다.

한편 이 대통령은 이날 신 총재 외에 강창일 민주평화통일자문회의 수석부의장에 임명장을, 윤광일 중앙선거관리위원회 위원에 임명장을, 전현정 중앙선거관리위원회 위원에게 임명장을, 이창훈 국가기후위기대응위원회 위원장에게 위촉장을, 김진오 저출산고령사회위원회 부위원장에게 위촉장을, 고광헌 방송미디어통신심의위원회 위원장에게 임명장을 각각 수여했다.