'사전투표 D-1' 김부겸 "극히 적은 표차로 승부 갈릴 것, 역사 결정해달라"

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 28일 오전 대구 군위군 소보면 내의리 대구경북통합신공항 건설 예정 부지를 찾아 브리핑을 하고 있다. /사진=뉴스1

6·3 지방선거 사전투표를 하루 앞두고 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 "소중한 한 표, 꼭 행사해달라"고 호소했다.

김 후보는 28일 SNS(소셜미디어)에 "내일(29일), 모레(30일), 그리고 6월 3일은 투표일"이라며 이같이 적었다.

김 후보는 "이번 대구 시장 선거는 '정체된 대구를 누가 다시 도약시킬 수 있는가?'를 결정하는 선거"라며 "여론조사 결과는 들쑥날쑥하다. 박빙"이라고 했다.

김 후보는 "극히 적은 표 차이로 승패가 갈릴 것"이라며 "투표해달라. 민주주의에서 투표는 종이로 만든 돌이라고 한다. 대구 시민의 한 표는 대구를 정체시킨 세력에 대한 경고장"이라고 했다.

김 후보는 "새롭게 도약할 것인지 이대로 정체 상태에 계속 빠질 것인지 시민 여러분이 판단해달라"며 "대한민국이 주목하고 있다. 대구가 다시 대한민국의 역사를 결정할 순간"이라고 했다.

김 후보는 "저 김부겸을 시장으로 만들면 세 가지 이득이 한꺼번에 얻어진다"며 "민주당 독주를 견제할 강력한 내부 목소리가 생긴다. 장동혁 대표 체제의 국민의힘을 쇄신할 수 있다. 대구 경제를 살릴 힘 있는 시장이 탄생한다"고 했다.