'6.3 지선' 사전투표 둘째날 투표율 16.5%…지난 지선보다 1.9%p ↑

[제주=뉴시스] 우장호 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표 마지막 날인 30일 오전 제주시 연동 제주도의회에 마련된 사전투표소에서 유권자가 소중한 권리를 행사하고 있다. 2026.05.30. [email protected] /사진=우장호

'6.3 지방선거' 사전투표 둘째 날 정오 전국 투표율은 16.48%(누적 기준)로 집계됐다.

중앙선거관리위원회에 따르면 30일 낮 12시까지 전국 유권자 4464만 9908명 중 736만 143명이 투표했다. 이는 4년 전 제8회 지방선거 사전투표 이틀째 같은 시간 투표율(14.61%)보다 1.87%포인트(p) 높은 수치다.

지난해 치러진 21대 대통령선거 같은 시간 투표율(25.79%)보다는 9.31%p, 2024년 22대 국회의원선거(22.01%)보다는 5.53%p 낮다.

지역별로는 전남의 사전투표율이 29.86%로 가장 높았고, 전북은 26.36%로 뒤를 이었다. 대구는 12.97%로 가장 낮았다.

이외 △강원 19.93% △광주 19.80% △세종 18.39% △경남 17.48% △충북 16.91% △제주 16.45% △경북 16.45% △충남 16.15% △서울 16.09% △울산 15.53% △대전 15.49% △부산 14.96% △인천 14.83% △경기 14.28% 순이었다.

사전투표는 전날부터 이날 오후 6시까지 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다. 사전투표소 위치는 중앙선관위 홈페이지나 포털사이트에서 확인 가능하다.

주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참하면 주소지와 상관없이 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있다.