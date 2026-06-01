추미애, 한화에어로 사고에 "정부 신속구조·사고수습에 집중"

(수원=뉴스1) 김영운 기자 = 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 29일 경기 수원시 영통구 경기도의회에서 열린 '더불어민주당 경기도지사 후보와 함께하는 경기도 지역위원회 현안 간담회'에서 발언을 하고 있다. 2026.4.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(수원=뉴스1) 김영운 기자

추미애 더불어민주당 경기지사 후보가 한화에어로스페이스에서 발생한 폭발 사고에 대해 "정부와 관계기관은 신속한 구조와 화재 진압·사고 수습에 모든 역량을 집중해 주시길 바란다"고 밝혔다.

추 후보는 1일 SNS(소셜미디어)에 "현장 대원들의 안전에도 만전을 기해 주시길 바란다"며 이같이 적었다.

이날 화재는 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 오전 11시쯤 발생한 것으로 파악된다. 폭발음이 들렸다는 신고를 접수한 소방당국은 현재 대응 1단계를 발령하고 장비 44대 및 소방대원 100여명을 투입해 진화에 나서고 있다. 사고로 사망자 4명, 부상자 2명 등이 발생한 것으로 알려졌다. 소방당국은 정확한 인명 피해 규모를 확인하고 있으며 부상자는 병원으로 이송 중이다.

그는 "한화에어로스페이스에서 발생한 폭발 사고로 많은 분께서 돌아가셨다"며 "침통한 마음으로 삼가 고인의 명복을 빌며 유가족께도 깊은 위로의 말씀 드린다"고 했다. 이어 "사고로 부상을 입은 분들의 쾌유를 바라며 무엇보다 더 이상의 인명 피해가 발생하지 않아야 한다"고 했다.

이어 "남은 선거운동 기간 동안 차분히 경기도민을 만나고 도민들의 말씀을 청해 듣겠다"며 다시 한 번 삼가 고인의 명복을 빈다"고 했다.