北김여정 "미중, 비핵화 동의한 적 없어…핵보유국 지위 절대불퇴"

[서울=뉴시스] 김여정이 노동당 총무부장이 소총을 조준 사격하는 모습. /사진=김진아

김여정 북한 노동당 중앙위원회 총무부장이 지난달 미중 정상이 북한의 비핵화에 동의했다는 미측 주장을 부인하고 북한의 핵보유국 지위를 포기할 수 없다고 강조했다.

7일 북한 노동당 기관지 노동신문에 따르면 김 부장은 담화를 통해 "5일 미 국무성 대변인은 자국언론의 논평요청에 답변하면서 지난달 중미수뇌회담에서 쌍방이 조선민주주의인민공화국의 '비핵화'라는 공통된 목표를 재확인했다고 밝혔다"며 "이는 미국의 상투적인 거짓정보 유포 놀음"이라고 말했다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가 주석이 정상회담에서 한반도 비핵화 목표에 동의했다고 한 발언에 대해선 "완전한 날조이고 허황한 거짓정보"라며 "비핵화라는 고어에 대한 집착이 매우 특이하게 강한 미국관리들의 희망일 수는 있어도 전혀 사실이 아니다"라고 했다.

김 부장은 "우리는 그러한 사실의 유무에 대하여 가장 정확한 정보를 가지고 있다"며 "우리는 그 누구와도 우리의 핵심 주권과 안전에 대하여, 가장 신성히 지켜져야 할 국가헌법에 대한 불손한 위헌 행위에 대하여 논의하지 않는다"고 했다.

그러면서 "조선민주주의인민공화국의 핵보유국지위를 후론하려는 미국의 주장은 아무러한 법적 구속력도 가지지 못하며 그 누구도 미국의 일방적인 수사성 발언에 구속되지 않을 것"이라고 말했다.

김 부장은 "조선민주주의인민공화국에 가장 적대적이었으며 현재와 미래에도 가장 포악하려는 흉심을 숨김없는 언동으로 표현하고 있는 세력들은 우리의 정당한 자위적방위정책에 대한 시비와 특히 '비핵화'에 대한 망상을 걷어치워야 한다"고 했다.

미 국무부가 한국에 합동정밀직격탄(JDAM) 및 관련 장비 수출 승인을 결정한 사실도 거론하면서 "바로 이것이 적대국들의 끊임없는 무력증강책동에 대처하여 국가의 안전을 보장하기 위한 자위력강화에 우리가 전념하고 있는 이유이며 또 앞으로도 그렇게 해야만 하는 이유이기도 하다"고 주장했다.

그는 "주권안전을 보위하고 지역의 안정과 평화를 보장하기 위하여 힘의 균형이 깨여지는 상황을 절대로 방치하지 않을 것"이라며 "국가수반이 천명한 자위적핵전쟁억제력의 끊임없는 강화노선은 무조건 실행되어야 할 불가역적인 최종결론"이라고 강조했다.

이어 "우리의 핵보유국지위는 절대불퇴의 한계선이며 누가 인정하든 말든 엄연한 현실"이라며 "외부세력의 희망이나 수사적표현에 따라 현실은 결코 변하지 않는다"고 했다.

김 부장은 "국가의 최고법, 헌법에 의해 고착된 핵무력은 국가주권과 국가방위의 핵심역량이며 이는 우리 국가의 핵심이익수호가 외부의 그 어떤 영향에도 의존하지 않을 것임을 담보하고 있다"며 "우리는 자기의 주권과 안전에 대한 그 어떤 위협이나 타협도 절대로 용납하지 않을 것"이라고 했다.

이번 담화는 시 주석의 북한 방문을 하루 앞두고 나왔다. 북한이 북중정상회담서 비핵화 의제에 대해 논의하지 않겠다는 완고한 입장을 드러낸 것으로 풀이된다.