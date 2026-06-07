"1004·1472 주인공 찾아요" SKT, '골드번호' 1만개 추첨한다

SK텔레콤이 추첨을 통해 골드번호 1만개를 제공하는 '2026년 골드번호 프로모션'을 시행한다고 7일 밝혔다./사진제공=SK텔레콤

"1004(천사), 1472(일사천리) 주인공 찾아요"

SK텔레콤(106,400원 ▼2,500 -2.3%)이 추첨을 통해 골드번호 1만개를 제공하는 '2026년 골드번호 프로모션'을 시행한다고 7일 밝혔다. 골드번호는 △1111·0002·3000처럼 특정 패턴이 있는 전화번호 △국번과 동일한 번호 △1004(천사)·1472(일사천리) 등 특정한 의미를 갖는 번호를 말한다.

이번에 응모할 수 있는 골드번호는 총 9가지 유형으로 1인당 최대 3개까지 응모할 수 있다. 기존 SKT 이용자와 SKT에 신규 가입할 예정인 이용자, 번호이동 예정인 타 통신사·알뜰폰 이용자 모두 신청 가능하다. 응모는 오는 8~21일 SKT 공식 인증 대리점과 T 다이렉트 샵 웹사이트에서 할 수 있다. 당첨 결과는 오는 25일부터 확인 가능하다.

골드번호 추첨은 과학기술정보통신부, 한국통신사업자연합회(KTOA) 등 정부 기관과 유관 기관으로 구성된 선호번호 추첨 위원회의 입회하에 무작위 추첨 방식으로 진행된다. 당첨 이용자는 오는 28일부터 다음 달 17일까지 등록 절차를 마쳐야 한다.

당첨된 골드번호는 타인에게 양도할 수 없으며 골드번호를 이미 사용 중이거나 이전 연도에 골드번호를 취득한 이력이 있는 이용자는 응모할 수 없다.