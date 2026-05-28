[내일 날씨] 비 그치고 맑은 하늘…낮 최고 28도 '초여름 더위'

비가 그치고 맑은 날씨를 보인 28일 오후 서울 용산구 국립중앙박물관에서 시민들이 맑게 갠 하늘을 바라보고 있다/사진=뉴스1

금요일인 내일(29일) 내리던 비는 모두 그치고 맑은 하늘이 드러나겠다.

기상청은 28일 "다음 날은 중국 중부지방에 위치한 고기압의 가장자리에 들면서 전국이 대체로 맑겠다"며 "동해안은 오전까지 가끔 구름많겠다"고 예보했다.

내일 아침 최저기온은 14도에서 19도를, 낮 최고기온은 23도에서 28도를 오르내리겠다.

주요 도시 예상 아침 최저기온은 △서울 17도 △인천 17도 △춘천 15도 △강릉 17도 △대전 15도 △대구 17도 △전주 16도 △광주 16도 △부산 19도 △제주 18도다.

낮 최고기온은 △서울 28도 △인천 27도 △춘천 28도 △강릉 26도 △대전 27도 △대구 27도 △전주 26도 △광주 27도 △부산 25도 △제주 24도로 예상된다.

내일 아침 사이 서쪽 지역을 중심으로는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 교통 안전에 유의해야 한다.

또 새벽에 해안을 중심으로는 바람이 순간풍속 초속 15m 이상으로 강하게 부는 곳이 있어 시설물 관리에도 각별한 주의가 필요하다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준이 예상된다.