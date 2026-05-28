경찰, 'LG전자 흉기난동' 협력사 직원 구속영장 신청…살인미수 적용

지난 27일 서울시 강서구 LG전자 마곡업무센터에서 발생한 칼부림 사건 현장에 출동한 경찰 과학수사대가 조사를 마친 뒤 조사품을 옮기고 있다. /사진=뉴스1.

경찰이 LG전자 마곡업무센터에서 흉기를 휘둘러 직원 2명에게 중상을 입힌 협력업체 직원에 대해 구속영장을 신청했다.

서울 강서경찰서는 협력사 직원 A씨(60)에 대해 살인미수와 특수상해 혐의로 구속영장을 신청했다고 28일 밝혔다.

앞서 경찰은 A씨를 특수상해 혐의로 긴급체포했다. 이후 피해자 2명 중 1명에게 살인할 의도가 있었다고 보고 살인미수 혐의를 추가 적용했다.

A씨는 전날 오전 11시18분쯤 서울 강서구 LG사이언스파크에서 LG전자 임직원인 50대 남성 B씨와 40대 남성 C씨를 흉기로 찌른 혐의를 받는다. 범행에 쓰인 흉기는 A씨가 평소 소지하고 있던 캠핑용 칼로 조사됐다.

B씨와 C씨는 각각 옆구리와 팔을 다쳐 병원으로 이송됐다. 이들은 현재 생명에는 지장이 없는 상태이다.

경찰 조사에서 A씨는 범행 동기에 대해 "평소 피해자가 말을 막 하거나, 나를 하대하고 무시했다"며 "오늘 해고를 통보받아 분노해 범행했다"는 취지로 진술한 것으로 파악됐다.

다만 피해자 측에선 "그런 사실이 없다"며 부인하는 것으로 알려졌다. 특히 피해자 측은 "평소 피의자가 업무를 버거워해 협력사 대표를 통해서만 업무 교체를 요청했다"는 취지로 반박했다.

또 LG전자 측은 A씨의 '해고 통보' 등 주장에 대해 해고 통보를 한 것은 아니고 A씨가 다른 프로젝트를 맡으라는 말을 듣고 격분해 범행했다는 입장인 것으로 전해졌다. 사측은 A씨의 주장대로 실제 직장 내 괴롭힘이 있었는지 사실관계를 파악 중이다.

경찰은 현재 양측의 진술이 엇갈리는 만큼 자세한 사실관계에 대해 추가 조사를 이어갈 방침이다.