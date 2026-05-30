[오늘 날씨] 낮 최고 32도 더위…전국 대부분 자외선 '매우 높음'

초여름 날씨를 보인 29일 서울시청 인근에서 한 시민이 부채로 햇빛을 가리며 이동하고 있다/사진=뉴스1

토요일인 오늘(30일) 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 초여름 더위를 보이겠다.

기상청에 따르면 이날 우리나라는 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받아 전국이 대체로 맑을 것으로 전망됐다.

전국 대부분 지역에서 낮 기온과 최고 체감온도가 올라 덥겠다. 일부 경상권과 강원 동해안, 전남 해안은 최고 체감온도가 31도 안팎까지 올라 특히 덥겠다.

자외선 지수도 강하겠다. 오전 9시부터 오후 3시 사이 전국 대부분 지역의 자외선 지수는 '매우 높음' 수준이겠다.

기온은 당분간 평년과 비슷하거나 높겠다. 아침 최저기온은 12도에서 20도를, 낮 최고기온은 26도에서 32도를 오르내리겠다.

주요 지역 아침 기온은 △서울 16도 △인천 16도 △수원 14도 △춘천 14도 △강릉 19도 △청주 15도 △대전 14도 △전주 15도 △광주 14도 △대구 15도 △부산 17도 △제주 17도다.

낮 기온은 △서울 28도 △인천 26도 △수원 27도 △춘천 29도 △강릉 31도 △청주 30도 △대전 29도 △전주 28도 △광주 29도 △대구 32도 △부산 29도 △제주 26도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다.