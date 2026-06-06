'9경기 만에 패배' 차두리 감독 "선수들 정말 잘 싸웠다, 마지막 순간 운이 수원 쪽으로 향했다" [화성 현장]

화성FC 차두리 감독은 수원 삼성전 1-2 패배 후 선수들이 거의 100분간 정말 잘 싸웠다고 평가했다. 화성은 전반에 선제골을 넣었지만 후반에 연속골을 실점하며 패배했고, 이로 인해 8경기 연속 무패 행진이 꺾였다. 차두리 감독은 수원이라는 큰 팀을 상대로 대등한 경기를 펼친 선수들에게 감사와 자랑스러움을 표현하며 후반기에는 더 좋은 경기를 준비하겠다고 밝혔다.

차두리 화성FC 감독. /사진=한국프로축구연맹 제공

수원 삼성전 쓰라린 패배로 8경기 연속 무패(6승 2무) 상승세가 꺾인 화성FC의 차두리 감독이 "선수들은 거의 100분 간 정말 잘 싸웠다"고 평가했다.

차두리 감독은 6일 화성종합경기타운 주경기장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 15라운드 홈경기에서 수원 삼성전 1-2 패배 후 "마지막 순간 운이 수원 쪽으로 향했을 뿐 선수들은 정말 잘해줬다"고 말했다.

이날 화성은 전반 42분 장민준의 선제골로 균형을 깨트리고도 후반 23분 강현묵, 그리고 후반 추가시간 막판 일류첸코에게 연속골을 실점하며 1-2로 졌다.

경기 전까지 3연승 포함 8경기 연속 무패를 달리던 화성의 가파른 상승세 역시 수원전 아쉬운 패배로 마침표가 찍혔다.

차두리 감독은 경기 후 기자회견에서 "이정효 감독님과 수원 구단에 승리를 축하드린다"며 "팬들은 수준 높은, 좋은 경기를 봤을 거라고 생각한다"고 말했다.

차 감독은 "전반엔 상대가 정확히 뭘 원하는지를 몰라 블록을 내리고 간격을 좁힌 채 기다렸다. 그 이후에 세트 플레이로 리드를 잡았지만 후반엔 어려운 경기가 될 거라고 생각했다"고 덧붙였다.

결과적으로 쓰라린 패배를 당했지만, 차두리 감독은 수원이라는 팀을 상대로 보여준 선수들의 저력에 박수를 보냈다.

그는 "수원이라는 큰 팀을 상대로 대등한 경기를 할 수 있었다. 선수단에 너무나 감사하다"며 "화성이라는, 창단 2년째 맞은 구단이 오늘 같은 경기에서 많은 관중 앞에서 좋은 경기를 할 수 있었던 건 모든 선수들이 열심히 노력해 준 덕분이라고 생각한다"고 말했다.

이어 차 감독은 "전반기 선수들이 보여준 모습들은 기대 이상이었다. 훨씬 좋은 경기력과 결과들을 가져왔다. 선수들이 자랑스럽고, 칭찬해주고 싶다"며 "후반기에는 더 좋은 경기, 팬들이 더 좋아할 수 있는 경기를 할 수 있게끔 잘 준비해서 돌아오겠다"고 덧붙였다.

이날 경기를 끝으로 화성은 약 한 달의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기에 돌입한다. 화성 선수단은 짧은 휴식 후 전지훈련을 통해 후반기 상승세에 도전한다.