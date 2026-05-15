코스피, '8000피'도 넘어섰다…증권주도 동반 상승

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코스피가 장 중 8000선을 터치하자 증권주가 동반 상승세다.

15일 오전 9시18분 현재 한국금융지주(258,000원 0%)는 전날 대비 1만5500원(6.01%) 27만3500원에 거래되고 있다.

유진투자증권(5,880원 ▼350 -5.62%)(5.78%), LS증권(7,320원 ▼80 -1.08%)(5%), 현대차증권(10,950원 ▼410 -3.61%)(3.26%), 교보증권(13,450원 ▼500 -3.58%)(2.87%), 한화투자증권(6,910원 ▼430 -5.86%)(2.72%), DB증권(13,000원 ▼880 -6.34%)(2.31%), 유안타증권(6,350원 ▼100 -1.55%)(2.02%), 미래에셋증권(69,900원 ▼2,400 -3.32%)(1.94%), 대신증권(33,900원 ▼1,850 -5.17%)(1.68%) 등도 상슬 중이다.

같은 시간 코스피는 전날 대비 26.96포인트(0.33%) 오른 8008.37을 나타내고 있다. 이날 코스피는 장 중 0000까지 오르며 사상 처음으로 8000선을 돌파했다.