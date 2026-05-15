노머스, 중국 대형 아티스트 IP 연내 순차 입점

아티스트 IP(지식재산권) 솔루션 전문기업 노머스(17,010원 ▼190 -1.1%)가 글로벌 팬 플랫폼 '프롬(fromm)'의 중국 서비스에 현지 아티스트 IP 입점을 확대하며 중화권 시장 공략에 속도를 내고 있다고 15일 밝혔다.

올해 두 차례에 걸쳐 총 16개 중국 아티스트 IP의 프롬 차이나 서비스 입점이 예정됐다. 1차 라인업은 5월까지, 2차 라인업은 9월까지 순차적으로 플랫폼에 합류할 예정이다. 프롬은 아티스트와 팬 간 1대1 메시지 기반 소통 서비스를 중심으로 운영되는 글로벌 팬 플랫폼이다.

이번 입점 예정 IP는 배우, 가수, 래퍼, 댄서 등 다양한 카테고리로 구성했다. 중국 오디션 프로그램과 대형 엔터테인먼트 소속 그룹 출신 아티스트를 비롯해 현지 드라마·예능·음악 시장에서 팬덤을 확보한 멀티 엔터테이너들이 포함했다.

특히 입점 예정 아티스트들의 중국 숏폼 플랫폼 더우인(Douyin) 기준 누적 팔로워 수는 약 3800만명 수준이다. 일부 IP의 경우 개별 팔로워 수가 1천만명을 상회하는 등 중국 내 높은 팬덤 영향력을 확보하고 있다.

회사 관계자는 "중국 IP 확대를 통해 프롬의 중화권 이용자 기반 확대와 구독형 팬덤 비즈니스 강화에 나선다"며 "한국 IP 중심 플랫폼에서 나아가 현지 아티스트까지 확보하며 글로벌 팬덤 플랫폼 경쟁력을 지속 강화할 계획"이라고 말했다.