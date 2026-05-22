[더벨]넥스턴앤롤코리아 "미래산업 평가차익 151억"

넥스턴앤롤코리아는 자회사 미래산업을 통해 151억원 규모의 평가차익을 올렸다고 22일 밝혔다. 미래산업의 실적이 연결 재무제표에 반영되면서 평가차익을 올렸으며, 넥스턴앤롤코리아는 미래산업 유상증자에 참여해 지분 40.4%를 확보하며 최대주주가 되었다. 넥스턴앤롤코리아는 반도체 사출·금형 부품 사업 진출을 발표하며 미래산업과의 협력을 통해 수직 계열화를 실현하고 주주가치 제고에 힘쓰겠다고 밝혔다.

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초정밀 장비 및 건설장비 부품 전문기업 넥스턴앤롤코리아(2,675원 ▲405 +17.84%)가 자회사 미래산업(35,850원 ▲8,250 +29.89%)을 통해 151억원 규모의 평가차익을 올렸다고 22일 밝혔다.

회사 측은 미래산업의 실적이 연결 재무제표에 반영되면서 이같은 평가차익을 올린 상태라고 설명했다. 넥스턴앤롤코리아는 최근 반도체 장비 전문기업 미래산업의 유상증자에 참여해 지분 40.4%를 확보하며 최대주주로서 지배구조를 안정화 헀다.

지난 15일엔 자사의 정밀 기계 역량을 접목한 반도체 사출·금형 부품 사업 진출을 발표했다. 회사는 자체 부품 제조 역량과 미래산업의 반도체 장비 기술력을 결합해 생산 공정을 내재화하는 수직 계열화를 실현할 방침이다.

넥스턴앤롤코리아 관계자는 "이번 반도체 사출·부품 사업 진출은 고부가가치 첨단 산업으로의 체질 개선을 의미한다"며 "미래산업과의 긴밀한 협력을 통해 글로벌 시장에서 가시적인 성과를 만들어 주주가치 제고에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.