[여의도 클라쓰] 'HL만도, 삼성에스디에스, 두산테스나' 클라쓰 올릴 종목은?

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리
▶ 이달해 어드바이저
-외국인의 시각, 이익 및 환차익 모멘텀
-삼성전자(299,000원 ▲6,500 +2.22%), 현대차(689,000원 ▲34,000 +5.19%) 관심
▶ 박태준 어드바이저
-이르면 7월 금리인상, 연말 3%대 기준금리 전망
-삼성생명(348,000원 ▼16,500 -4.53%), 삼성화재(581,000원 ▲12,000 +2.11%) 관심
▶▶▶ 클라쓰 있는 종목
▶ 이달해 어드바이저
HL만도(63,400원 ▲400 +0.63%)(204320)
-자동차 샤시 및 부품 전문기업
-자율주행 핵심 조향, 제동 솔루션 분야 독보적 기술력
-보스턴다이나믹스 휴머노이드용 액츄에이터 벨류체인
▶ 박태준 어드바이저
삼성에스디에스(201,500원 ▲6,800 +3.49%)(018260)
-시스템통합(SI), 클라우드, 물류 통합 플랫폼 업체
-오픈AI와 리셀러 파트너 계약 체결
-오픈AI 9월 상장 기대감
-2.5조 규모 '국가 AI컴퓨팅 센터' 최종 사업자 확정
▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰
▶ 김도형의 레벨업 클라쓰
▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <두산테스나(178,700원 ▲7,100 +4.14%)(131970)>
-시스템 반도체 테스트 전문 OSAT 기업
-삼성 파운드리 가동률 회복, 단가 상승 따른 실적 기대
-AI가속기 및 전장용 칩 생산 확대 직수혜 기대
시청 방법
▶ 머니투데이방송 홈페이지
▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)
▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번
▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV