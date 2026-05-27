글자크기

[여의도 클라쓰] 'HL만도, 삼성에스디에스, 두산테스나' 클라쓰 올릴 종목은?

 >  증권  |  MTN

[여의도 클라쓰] 'HL만도, 삼성에스디에스, 두산테스나' 클라쓰 올릴 종목은?

주혁 MTN PD
2026.05.27 06:21
이달해 어드바이저는 외국인의 시각에서 이익 및 환차익 모멘텀과 삼성전자, 현대차에 관심을 보였다. 박태준 어드바이저는 이르면 7월 금리인상과 연말 3%대 기준금리를 전망하며 삼성생명, 삼성화재에 관심을 표명했다. 김도형 어드바이저는 시스템 반도체 테스트 전문 OSAT 기업에 주목하며 삼성 파운드리 가동률 회복과 AI 가속기 및 전장용 칩 생산 확대에 따른 실적 기대를 언급했다.

▶▶▶ 클라쓰 있는 스토리

▶ 이달해 어드바이저

-외국인의 시각, 이익 및 환차익 모멘텀

-삼성전자(299,000원 ▲6,500 +2.22%), 현대차(689,000원 ▲34,000 +5.19%) 관심

▶ 박태준 어드바이저

-이르면 7월 금리인상, 연말 3%대 기준금리 전망

-삼성생명(348,000원 ▼16,500 -4.53%), 삼성화재(581,000원 ▲12,000 +2.11%) 관심

▶▶▶ 클라쓰 있는 종목

▶ 이달해 어드바이저

HL만도(63,400원 ▲400 +0.63%)(204320)

-자동차 샤시 및 부품 전문기업

-자율주행 핵심 조향, 제동 솔루션 분야 독보적 기술력

-보스턴다이나믹스 휴머노이드용 액츄에이터 벨류체인

▶ 박태준 어드바이저

삼성에스디에스(201,500원 ▲6,800 +3.49%)(018260)

-시스템통합(SI), 클라우드, 물류 통합 플랫폼 업체

-오픈AI와 리셀러 파트너 계약 체결

-오픈AI 9월 상장 기대감

-2.5조 규모 '국가 AI컴퓨팅 센터' 최종 사업자 확정

▶▶▶ 레벨 업! 여의도 클라쓰

▶ 김도형의 레벨업 클라쓰

▶ 김도형 어드바이저의 클라쓰 있는 종목 <두산테스나(178,700원 ▲7,100 +4.14%)(131970)>

-시스템 반도체 테스트 전문 OSAT 기업

-삼성 파운드리 가동률 회복, 단가 상승 따른 실적 기대

-AI가속기 및 전장용 칩 생산 확대 직수혜 기대

시청 방법

▶ 머니투데이방송 홈페이지

▶ 유튜브 MTN 머니투데이방송 공식 채널 (☞ MTN 또는 머니투데이방송 검색)

▶ 케이블TV 및 Btv 152번, GENIEtv 181번, U tv 163번, 스카이라이프 152번

▶ Wavve, 쿠팡플레이, 네이버 TV, 카카오TV

독자들의 PICK!

<저작권자 © ‘돈이 보이는 리얼타임 뉴스’ 머니투데이. 무단전재 및 재배포, AI학습 이용 금지>

공유