[여의도 클라쓰] 'HL만도, 삼성에스디에스, 두산테스나' 클라쓰 올릴 종목은?

이달해 어드바이저는 외국인의 시각에서 이익 및 환차익 모멘텀과 삼성전자, 현대차에 관심을 보였다. 박태준 어드바이저는 이르면 7월 금리인상과 연말 3%대 기준금리를 전망하며 삼성생명, 삼성화재에 관심을 표명했다. 김도형 어드바이저는 시스템 반도체 테스트 전문 OSAT 기업에 주목하며 삼성 파운드리 가동률 회복과 AI 가속기 및 전장용 칩 생산 확대에 따른 실적 기대를 언급했다.