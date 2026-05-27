[시선강탈] 아이씨티케이 vs 카나프테라퓨틱스 vs HL만도, 공략법은?

이용준 어드바이저는 아이씨티케이를 관심주로 제시하며, 이 회사가 세계 최초로 물리적 복제 방지 기능 보안칩을 상용화했고 글로벌 빅테크에 하드웨어 보안칩을 독점 공급한다고 설명했다. 송필호 어드바이저는 혁신신약 개발 전문 기업인 카나프테라퓨틱스를 관심주로 꼽았고, 최태훈 어드바이저는 현대차의 최전방 벤더사이자 자율주행 핵심 기술력을 보유한 HL만도를 관심주로 제시했다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지, 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간 시청이 가능하며, 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로도 시청할 수 있다고 밝혔다.
▶ 진행 - 이수연 앵커
▶ 출연 - 이용준 MTNW 어드바이저
송필호 MTNW 어드바이저
최태훈 MTNW 어드바이저
▶▶▶ 시선강탈 공략주
이용준 관심주 - 아이씨티케이(30,800원 ▲4,250 +16.01%)
- 세계 최초 물리적 복제 방지 기능 보안칩 상용화
- 글로벌 빅테크에 하드웨어 보안칩 독점 공급
- AI· 양자컴퓨터 발전으로 글로벌 보안 이슈 부각
- 목표가 35,000원 / 손절가 25,000원
송필호 관심주 - 카나프테라퓨틱스(28,500원 ▲100 +0.35%)
- 혁신신약 개발 전문 기업
- 임상 단계 과제 포함 6개 파이프라인 보유
- 글로벌 기술이전 기대감도 보유 중
- 목표가 40,000원 / 손절가 26,000원
▶▶▶ 마스터 클래스
최태훈 관심주 - HL만도(63,400원 ▲400 +0.63%)
- 현대차 최전방 벤더사… 자율주행 핵심 기술력 보유
- 로봇용 액츄에이터 사업 진출 '새 성장 모멘텀'
- GM· 포드부터 중국 전기차 기업까지 고객사 다변화
- 목표가 75,000원 / 손절가 54,000원
* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청하실 수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.