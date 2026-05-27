[시선강탈] 아이씨티케이 vs 카나프테라퓨틱스 vs HL만도, 공략법은?

이용준 어드바이저는 아이씨티케이를 관심주로 제시하며, 이 회사가 세계 최초로 물리적 복제 방지 기능 보안칩을 상용화했고 글로벌 빅테크에 하드웨어 보안칩을 독점 공급한다고 설명했다. 송필호 어드바이저는 혁신신약 개발 전문 기업인 카나프테라퓨틱스를 관심주로 꼽았고, 최태훈 어드바이저는 현대차의 최전방 벤더사이자 자율주행 핵심 기술력을 보유한 HL만도를 관심주로 제시했다. 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지, 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간 시청이 가능하며, 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로도 시청할 수 있다고 밝혔다.