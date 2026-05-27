[고래사냥] '오텍·삼현·후성·LG에너지솔루션! 내일장 고래 종목은?!

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down
정부, '국산 보안 AI' 만든다…모멘텀 공략해볼까?
- 정부, 이르면 이달 말 AI 사이버 위협 대응책 공개
- 정부, 독자 AI 모델을 보안 전용으로 키우는 방안 검토
- 美 사이버보안 인증 대란… 방산도 CMMC 필수
- SK네트웍스(10,920원 ▲2,520 +30%), AI와 디지털 전환 사업 확대 중
- 에스투더블유(27,700원 ▲2,400 +9.49%), 사이버 공격 사전 탐지·대응 역량 강화
- 아이씨티케이(30,800원 ▲4,250 +16.01%), 글로벌 빅테크에 보안칩 양산 공급 시작
▶▶▶ 명품투자 POINT
내일 '로보틱스 서밋 2026' 개막…어딜 볼까?
- 보스턴다이내믹스 등 '로보틱스 서밋 2026' 출격
- 보스턴다이내믹스, 차세대 휴머노이드 전략 공개 예정
- 로봇 관련주 : 엠엑스로보틱스(5,070원 ▲40 +0.8%), 화승알앤에이(3,575원 ▼40 -1.11%)
- 로봇 관련주 : 모델솔루션(18,050원 ▼220 -1.2%), 코윈테크(15,400원 ▼10 -0.06%)
▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥
▶오늘의 고래사냥법 - 오텍(4,035원 ▲545 +15.62%)(067170)
- AI데이터센터 냉각 솔루션 출시
- AI데이터센터 냉각 솔루션, 엔비디아 인증 추진
- 현재 엔비디아 조건부 인증 확보
- AI에어컨 제조 자회사 '오텍캐리어' 보유
- 부사장·상무 수억 원대 장내매수 완료
▶오늘의 고래사냥법 - 삼현(60,000원 ▲5,400 +9.89%)(437730)
- 국내 최초 고하중 자율주행 로봇 개발 완료
- 글로벌 기업과 고하중 자율주행 로봇 수주 논의
- 세계 최초 3-in-1 통합 솔루션 기술 보유
- 빅테크 2개 고객사와 로봇 관절모터 공급 논의 중
- 모빌리티·스마트방산·로봇 부문 수주잔고 1조 원
▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥
▶오늘의 명품투자 포착주 - 후성(12,900원 ▼10 -0.08%)(093370)
- 불소 화학원소 기반 기초 화합물 전문 기업
- 진입 장벽 높은 소재들을 국내 독점 생산
- 국내 유일 배터리 핵심 소재 전해액의 주원료 생산
- 반도체 세정·식각 공정에 필수 고순도 가스 생산
- 삼성전자(299,000원 ▲6,500 +2.22%)·SK하이닉스(2,052,000원 ▲111,000 +5.72%)·배터리3사 국산화 전략서 1순위
독자들의 PICK!
▶오늘의 명품투자 포착주 - LG에너지솔루션(399,500원 ▲1,000 +0.25%)(373220)
- 테슬라 필두로 46파이 원통형 배터리 채택 이어져
- 46파이 원통형 배터리 양산 체제 가동
- 전기차 외 ESS 매출 비중 20% 중반까지 확대
- 리튬망간리치 등 보급형 특허 선제 확보
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