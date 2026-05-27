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[고래사냥] '오텍·삼현·후성·LG에너지솔루션! 내일장 고래 종목은?!

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[고래사냥] '오텍·삼현·후성·LG에너지솔루션! 내일장 고래 종목은?!

이수철 MTN PD
2026.05.27 06:26
정부가 이달 말 AI 사이버 위협 대응책을 공개하고 독자 AI 모델을 보안 전용으로 키우는 방안을 검토하는 등 국산 보안 AI 개발에 나섰다. '로보틱스 서밋 2026' 개막을 앞두고 보스턴다이내믹스가 차세대 휴머노이드 전략을 공개할 예정이며, 오텍은 AI데이터센터 냉각 솔루션을 출시하고 엔비디아 인증을 추진 중이다. 삼현은 국내 최초 고하중 자율주행 로봇 개발을 완료하고 글로벌 기업과 수주를 논의하고 있으며, 후성은 국내 유일 배터리 핵심 소재 전해액의 주원료를 생산하고 LG에너지솔루션은 46파이 원통형 배터리 양산 체제를 가동했다.

▶▶▶ 싹쓰리 Up&Down

정부, '국산 보안 AI' 만든다…모멘텀 공략해볼까?

- 정부, 이르면 이달 말 AI 사이버 위협 대응책 공개

- 정부, 독자 AI 모델을 보안 전용으로 키우는 방안 검토

- 美 사이버보안 인증 대란… 방산도 CMMC 필수

- SK네트웍스(10,920원 ▲2,520 +30%), AI와 디지털 전환 사업 확대 중

- 에스투더블유(27,700원 ▲2,400 +9.49%), 사이버 공격 사전 탐지·대응 역량 강화

- 아이씨티케이(30,800원 ▲4,250 +16.01%), 글로벌 빅테크에 보안칩 양산 공급 시작

▶▶▶ 명품투자 POINT

내일 '로보틱스 서밋 2026' 개막…어딜 볼까?

- 보스턴다이내믹스 등 '로보틱스 서밋 2026' 출격

- 보스턴다이내믹스, 차세대 휴머노이드 전략 공개 예정

- 로봇 관련주 : 엠엑스로보틱스(5,070원 ▲40 +0.8%), 화승알앤에이(3,575원 ▼40 -1.11%)

- 로봇 관련주 : 모델솔루션(18,050원 ▼220 -1.2%), 코윈테크(15,400원 ▼10 -0.06%)

▶▶▶ 싹쓰리 고래 사냥

▶오늘의 고래사냥법 - 오텍(4,035원 ▲545 +15.62%)(067170)

- AI데이터센터 냉각 솔루션 출시

- AI데이터센터 냉각 솔루션, 엔비디아 인증 추진

- 현재 엔비디아 조건부 인증 확보

- AI에어컨 제조 자회사 '오텍캐리어' 보유

- 부사장·상무 수억 원대 장내매수 완료

▶오늘의 고래사냥법 - 삼현(60,000원 ▲5,400 +9.89%)(437730)

- 국내 최초 고하중 자율주행 로봇 개발 완료

- 글로벌 기업과 고하중 자율주행 로봇 수주 논의

- 세계 최초 3-in-1 통합 솔루션 기술 보유

- 빅테크 2개 고객사와 로봇 관절모터 공급 논의 중

- 모빌리티·스마트방산·로봇 부문 수주잔고 1조 원

▶▶▶ 명품 투자법 고래 사냥

▶오늘의 명품투자 포착주 - 후성(12,900원 ▼10 -0.08%)(093370)

- 불소 화학원소 기반 기초 화합물 전문 기업

- 진입 장벽 높은 소재들을 국내 독점 생산

- 국내 유일 배터리 핵심 소재 전해액의 주원료 생산

- 반도체 세정·식각 공정에 필수 고순도 가스 생산

- 삼성전자(299,000원 ▲6,500 +2.22%)·SK하이닉스(2,052,000원 ▲111,000 +5.72%)·배터리3사 국산화 전략서 1순위

독자들의 PICK!

▶오늘의 명품투자 포착주 - LG에너지솔루션(399,500원 ▲1,000 +0.25%)(373220)

- 테슬라 필두로 46파이 원통형 배터리 채택 이어져

- 46파이 원통형 배터리 양산 체제 가동

- 전기차 외 ESS 매출 비중 20% 중반까지 확대

- 리튬망간리치 등 보급형 특허 선제 확보

* 이 방송은 머니투데이방송 홈페이지 와 케이블TV, 유튜브를 통해 실시간으로 시청 하실수 있습니다. 또한 방송 종료 후에는 인터넷 다시보기로 시청하실 수 있습니다.

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