[고래사냥] '오텍·삼현·후성·LG에너지솔루션! 내일장 고래 종목은?!

정부가 이달 말 AI 사이버 위협 대응책을 공개하고 독자 AI 모델을 보안 전용으로 키우는 방안을 검토하는 등 국산 보안 AI 개발에 나섰다. '로보틱스 서밋 2026' 개막을 앞두고 보스턴다이내믹스가 차세대 휴머노이드 전략을 공개할 예정이며, 오텍은 AI데이터센터 냉각 솔루션을 출시하고 엔비디아 인증을 추진 중이다. 삼현은 국내 최초 고하중 자율주행 로봇 개발을 완료하고 글로벌 기업과 수주를 논의하고 있으며, 후성은 국내 유일 배터리 핵심 소재 전해액의 주원료를 생산하고 LG에너지솔루션은 46파이 원통형 배터리 양산 체제를 가동했다.