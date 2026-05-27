[더벨]김호선 감성코퍼레이션 대표, 자사주 추가 매입

감성코퍼레이션 김호선 대표가 올해 1분기 사상 최대 실적 달성과 중국 시장 안착에 힘입어 자사주 5만주를 추가 매입했다. 이번 매입은 올해 들어 두 번째이며, 김 대표는 최근 3년간 총 79억원 규모의 자사주를 매입했다. 감성코퍼레이션은 1분기 매출액 585억원, 영업이익 95억원을 기록하며 역대 1분기 기준 사상 최대 실적을 달성했으며, 특히 중국 시장을 필두로 한 해외 수출이 전년 대비 217% 급증했다.

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라이프스타일 아웃도어 기업 감성코퍼레이션(4,970원 ▼130 -2.55%)의 김호선 대표가 올해 1분기 사상 최대 실적 달성과 중국 시장 안착에 힘입어 또다시 자사주 추가 매입에 나섰다. 최근 3년간 79억원에 달하는 자사주 매수를 통해 책임경영을 강화하는 한편 모바일 부문 물적분할과 의류 사업 집중을 통해 기업가치 제고에 박차를 가하겠다는 의지로 풀이된다.

감성코퍼레이션은 김 대표가 자사주 5만주(약 2억5000만원 규모)를 장내 매수했다고 27일 밝혔다. 이번 추가 지분 매입은 지난 1월 보통주 25만주를 매입한 데 이어 올해 들어서만 두 번째다. 김 대표가 최근 3년간 매입한 자사주 규모는 총 79억원어치에 달한다.

회사 관계자는 "이번 자사주 매입은 최근 발표된 1분기 호실적과 중국 아웃도어 시장의 성공적인 안착을 배경으로 한다"며 "향후 기업가치 제고에 더욱 박차를 가하겠다는 경영진의 강력한 의지가 반영된 것"이라고 설명했다.

실제 감성코퍼레이션은 핵심 동력인 의류사업부문의 성장으로 올해 1분기 매출액 585억원, 영업이익 95억원을 기록하며 역대 1분기 기준 사상 최대 실적을 갈아치웠다. 이는 전년 동기 대비 각각 25.3%, 38.3% 증가한 수치다. 1분기 매출액 기준 6년 연속 최고 기록을 이어가고 있다.

특히 1분기 중국 시장을 필두로 한 해외 수출이 전년 대비 217% 급증한 58억원을 기록하며 전체 실적 견인의 일등 공신 역할을 했다. 감성코퍼레이션은 현재 성장의 핵심축인 의류사업에 역량을 집중하기 위해 모바일 주변기기 사업부문을 분리하는 물적분할을 진행한다는 방침이다.

김 대표는 "책임경영 기조 아래 경영진과 주주의 이해관계를 일치시키는 주주환원 정책을 일관되게 실행해왔다"며 국내 시장의 견고한 실적 성장뿐만 아니라 중국 시장에서도 가시적인 글로벌 성과를 증명해 나가고 있다"고 말했다.