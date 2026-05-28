파인테크닉스, 유클리드소프트와 50억원 LOC 체결

심철구 파인테크닉스 대표(오른쪽)와 박주한 유클리드소프트 대표가 50억원 규모의 투자확약서 체결 이후 기념촬영을 하고 있다. /사진제공=파인테크닉스

파인테크닉스(1,542원 ▼578 -27.26%)는 AI(인공지능) 보안 전문기업 유클리드소프트와 50억원 규모의 투자확약서(LOC)를 체결했다고 28일 밝혔다. 구주 및 상환전환우선주(RCPS) 인수 형태로 지분을 취득해 2대 주주 지위를 확보할 예정이다. 최종실사 과정을 거쳐 내달 중순 투자금 납입을 완료할 전망이다.

2014년에 설립된 유클리드소프트는 누적 350억원 규모의 정부 AI 데이터 구축 사업을 수행한 보안 전문 기업이다. 핵심 AI 모델 보안 플랫폼 '세큐AI(SecuAI)'fmf 통해 설계·학습부터 엣지 배포·운영까지 전주기 보안 솔루션을 제공한다.

파인테크닉스는 생성형 AI 고도화로 기존 보안 체계로 대응하기 어려운 새로운 사이버 위협이 등장하고 있다며, 유클리드소프트가 기술 경쟁력과 성장성을 확보한 기업이라고 평가했다.

회사 관계자는 "이번 투자는 향후 AI 및 소프트웨어 기반 미래 성장 전략을 검토하기 위한 차원이며 앞으로도 차세대 기술 분야 투자와 사업 포트폴리오 다변화를 지속 추진하겠다"고 말했다.