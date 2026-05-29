[더벨]큐브엔터 소연, 미국 싱어송라이터와 첫 협업곡 발표

큐브엔터테인먼트의 그룹 아이들 소연이 미국 싱어송라이터 앤더슨 팩과 첫 협업곡 'International'을 발표했다. 이 곡은 앤더슨 팩이 연출한 영화 'K-Pops!'의 사운드트랙 앨범에 수록되었으며, 소연의 래핑과 앤더슨 팩의 보컬이 조화를 이뤘다. 소연은 최근 국내외 아티스트들과 꾸준히 협업하며 다양한 장르의 곡들을 선보이고 있다.

더벨'머니투데이 thebell'에 출고된 기사입니다.

큐브엔터(6,530원 ▼110 -1.66%)테인먼트(이하 큐브엔터) 그룹 i-dle(아이들) 소연이 미국 싱어송라이터 앤더슨 팩과 첫 협업곡을 발표했다.

29일 큐브엔터에 따르면 소연과 앤더슨 팩(Anderson .Paak)이 함께한 'International'은 이날 각종 음원 사이트를 통해 발매됐다. 이번 곡은 앤더슨 팩이 연출한 영화 'K-Pops!'의 사운드트랙 앨범 'K-Pops!(Music from and inspired by K-Pops! Motion Picture)'에 수록됐다.

International은 브루노 마스(Bruno Mars)와 그룹 실크 소닉(Silk Sonic)으로 활동하고 미국 그래미 어워드 총 9회 수상자이자 한국 가수들의 피처링에 참여해 국내 팬들에게도 친숙한 앤더슨 팩과 소연의 첫 작업곡이다. 소연의 래핑과 앤더슨 팩 특유의 리드미컬한 보컬이 조화를 이루며 강한 몰입감을 선사한다.

앞서 K-Pops!(Music from and inspired by K-Pops! Motion Picture)는 K팝을 대표하는 아티스트들이 참여 소식을 알리며 화제를 모은 바 있다. 여기에 아이들 리더 소연까지 라인업에 이름을 올려 발매 전부터 글로벌 팬들의 기대를 높였다.

소연은 최근 국내외 아티스트들과 작업을 꾸준히 이어가고 있다. 지난해 프로듀서 알티(R.Tee)의 '담다디(feat. 소연 of i-dle(아이들))'에 참여한 데 이어 지난 2월에는 미국 래퍼 오데타리(Odetari)와 작업한 'DON'T DIE'를 발표했다. 최근 예명인 icebluerabbit(아이스블루래빗)으로 아이들의 디지털 싱글 'Mono(Feat. skaiwater)'를 작곡하며 다양한 장르와 스타일의 곡들을 선보이고 있다.

소연이 속한 아이들은 네 번째 월드투어 '2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]'를 진행 중이다. 지난 27일 멜버른 공연을 성황리에 마친 데 이어 오는 30일에는 시드니 쿠도스 뱅크 아레나(QUDOS BANK ARENA)에서 팬들과 만난다.