스페이스X 공모주 못 올라타면 ETF로...한투운용 '우주테크' 분배한다

한국투자신탁운용은 이달 12일(현지시간) 상장을 앞둔 스페이스X IPO(기업공개)에 참여한다고 4일 밝혔다. IPO 참여를 통해 배정받은 주식은 한국투자신탁운용이 운용 중인 'ACE 미국우주테크액티브(12,720원 ▼805 -5.95%)' ETF(상장지수펀드)와 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드에 분배할 예정이다.

스페이스X는 일론 머스크 CEO(최고경영자)가 이끄는 우주 기술 기업으로 전 세계 증시 역사상 최대 규모로 상장을 앞두고 있다. IPO를 통한 스페이스X의 자금 조달 규모는 750~800억달러(약 115조~약 123조원)로 추정된다. 기업 가치는 1조7500억~2조달러에 육박할 것으로 전망된다. 스페이스X는 상장을 앞둔 6월 첫 주에 IPO 신청을 진행한 뒤 오는 11일 공모가를 확정한다. IPO 참여 기업에 배정된 스페이스X 물량은 오는 12일 개장 전 확인이 가능하다.

한국투자신탁운용은 IPO 참여를 통해 확보한 물량을 ACE 미국우주테크액티브 ETF와 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드에 분배하고, 스페이스X 상장일에도 추가 매수할 계획이다. 특히 ACE 미국우주테크액티브 ETF는 공모 물량 배정에 추가 매수를 더해 스페이스X 편입비를 최대 25%까지 높일 예정이다. ACE 미국우주테크액티브 ETF에 편입된 스페이스X 비중은 13일 이후 ACE ETF 홈페이지 등을 통해 바로 확인할 수 있다. 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드 내 편입비는 자산운용보고서를 통해 추후 확인할 수 있다.

ACE 미국우주테크액티브 ETF와 한국투자글로벌우주기술&방산 펀드 운용역인 김현태 한국투자신탁운용 글로벌퀀트운용부 책임은 "두 펀드 모두 액티브 유형이라는 점에서 스페이스X 상장 당일 바로 대응이 가능하다"며 "패시브 상품은 지수 완전복제를 추구해 운용하는 만큼, 지수 편입 전까지 스페이스X를 빠르게 담기 어렵다는 점에서 차별화 포인트"라고 말했다.

이어 "두 펀드의 또 다른 특징은 스페이스X의 프록시(대체) 자산인 에코스타를 편입하고 있다는 점"이라며 "나스닥100 지수 조기 편입 등에 따른 매수 수급 발생으로 스페이스X 주가 변동성이 심화할 경우 에코스타가 오버슈팅 및 고점 편입 리스크를 완화해줄 수 있을 것"이라고 설명했다.