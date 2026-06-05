[오늘 이 종목] 스페이스X 역대 최대 IPO부터 해양플랜트· AI 인프라까지… 박창윤 대표의 '시선집중' 핵심 전략

박창윤 지엘리서치 대표는 미래에셋증권, 테스, 신세계, 삼성중공업을 중심으로 시장 주도주와 투자 전략을 제시했다. 미래에셋증권은 스페이스X 상장 수혜와 강세장 브로커리지 호조로 1분기 매출액과 영업이익이 크게 증가했으며, 테스는 D램과 낸드 장비 동시 납품 수혜와 견조한 실적을 보였다. 신세계는 위안화 강세로 인한 유커 증가와 명품 중심의 수익성 턴어라운드로 역대급 실적을 전망했으며, 삼성중공업은 해양플랜트 수주와 오픈AI와의 플로팅 데이터센터 협력으로 강력한 성장 모멘텀을 확보했다.

시장 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에서는 박창윤 지엘리서치 대표가 출연해 미래에셋증권, 테스, 신세계, 삼성중공업을 중심으로 시장 주도주와 투자 전략을 제시했다.

[수급] 외국인· 기관의 시선: 미래에셋증권(56,300원 ▼2,000 -3.43%)

"스페이스X IPO 낙수효과 기대… 강세장 속 브로커리지 수익 폭발"

스페이스X 상장 수혜: 초기 투자를 통해 스페이스X와의 끈끈한 관계를 구축했습니다. 오는 12일 스페이스X 상장 이후 추가적인 딜 소싱이 기대되며 핵심 수혜주로 꼽히고 있습니다.

강세장 브로커리지 호조: 증시 강세장이 지속되면서 브로커리지 수익 기반이 크게 확대되고 있습니다. 1분기 매출액은 전년 동기 대비 138% 증가한 14.4조 원, 영업이익은 297% 폭증한 1.4조 원을 기록했습니다.

미래 신사업 모멘텀 확보: 연내 STO 법제화가 전망되는 가운데, 가상자산 거래소 코빗의 지분 92%를 인수하며 발 빠른 행보를 보이고 있습니다. 골드만삭스가 코스피 목표치를 12,000으로 상향 조정한 점도 증권주 전반에 강력한 호재로 작용 중입니다.

[차트] 의미 있는 차트 무빙: 테스(143,200원 ▲7,300 +5.37%)

"브로드컴 쇼크 속 저점 매수 기회… D램·낸드 장비 동시 납품 수혜"

메모리 장비 수주 본격화: 반도체 투톱의 조정 속에서도 D램 호황에 따라 장비주에 관심이 쏠립니다. 올해 범용 D램 계약 가격이 58~63% 상승할 것으로 전망되며, 1분기 낸드 시장 규모는 250% 성장한 70조 원에 달합니다. 테스는 D램과 낸드 장비를 동시 납품하여 직간접적인 수혜를 받고 있습니다.

견조한 실적과 하반기 모멘텀: 1분기 매출 972억 원( 15%), 영업이익 222억 원( 36%)의 견조한 성장을 보였습니다. 하반기 BSD 등 메모리향 신규 장비 인증 완료가 기대되며, 다가올 2027년 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 장비 수주에 대한 긍정적 전망이 우세합니다.

[거래량] 거래대금/거래량 상위: 신세계(626,000원 ▼33,000 -5.01%)

"위안화 강세로 귀환한 유커… 압도적 명품 비중 바탕으로 실적 개선 원년"

본업 호황과 유커 수혜: 최근 삼성전자, SK하이닉스 인근 경기 남부 지역 백화점의 호황이 지속되는 가운데, 원화 대비 위안화 강세로 중국인 관광객(유커)이 증가하며 강한 수혜를 입고 있습니다. 실제 4월 인바운드 관광객 중 중국인 비중은 28.3%까지 확대되었습니다.

명품 중심의 수익성 턴어라운드: 경쟁사 대비 높은 명품 매출 비중이 외형 성장의 두각으로 나타나고 있습니다. 매출 증가가 곧 영업이익 증가세 전환으로 이어지고 있으며, 지난 4월 인천공항 면세점 철수 결단으로 고질적인 적자 요인마저 개선했습니다.

역대급 실적 전망: 이 같은 흐름을 바탕으로 올해 연간 매출 7.2조 원( 4.2%), 영업이익 7,486억 원( 56%)의 뚜렷한 실적 개선이 기대됩니다.

[포트폴리오 중심] 핵심 주도주: 삼성중공업(27,650원 ▼750 -2.64%)

"美 첫 FLNG 수주로 해양플랜트 제패… AI 플로팅 데이터센터까지 장착"

해양생산설비(FLNG)의 절대 강자: 지난 2월 북미향 해양생산설비 '델핀 1호기' 수주를 비롯해, 올해 해양플랜트 수주잔고로만 FLNG 4기 확보를 완료했습니다. 하반기에는 델핀 2호기 발주 진행까지 유력하게 전망됩니다.

한미 조선 파트너십 및 MRO 진출: 지난 5월 한미 조선 파트너십 이니셔티브 MOU 체결 후, 미국 차세대 군수지원함(NGLS) 개념 설계도를 수주했습니다. 한화오션과 함께 MASGA에 본격 참여하며, 연내 미 군함 MRO 1~2척 수주를 목표로 맹활약 중입니다.

오픈AI 협력의 강력한 성장 모멘텀: 다가오는 2025년 오픈AI와 '플로팅 데이터센터' 협력을 발표했으며, 현재 미국계 디벨로퍼와 판촉 협력을 진행 중인 점이 AI 시대의 새로운 밸류에이션 리레이팅 요소로 주목받고 있습니다.

[삼성중공업 투자 가격 전략]

매수가: 28,100원

목표가: 35,000원

손절가: 24,000원

* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다.

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