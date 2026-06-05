[오늘 이 종목] 스페이스X 역대 최대 IPO부터 해양플랜트· AI 인프라까지… 박창윤 대표의 '시선집중' 핵심 전략

시장 흐름을 읽는 수급, 차트, 거래량, 포트폴리오의 네 가지 시선으로 오늘장의 핵심 전략을 짚어보는 <시선집중> 코너가 공개됐다. 방송에서는 박창윤 지엘리서치 대표가 출연해 미래에셋증권, 테스, 신세계, 삼성중공업을 중심으로 시장 주도주와 투자 전략을 제시했다.
[수급] 외국인· 기관의 시선: 미래에셋증권(56,300원 ▼2,000 -3.43%)
"스페이스X IPO 낙수효과 기대… 강세장 속 브로커리지 수익 폭발"
스페이스X 상장 수혜: 초기 투자를 통해 스페이스X와의 끈끈한 관계를 구축했습니다. 오는 12일 스페이스X 상장 이후 추가적인 딜 소싱이 기대되며 핵심 수혜주로 꼽히고 있습니다.
강세장 브로커리지 호조: 증시 강세장이 지속되면서 브로커리지 수익 기반이 크게 확대되고 있습니다. 1분기 매출액은 전년 동기 대비 138% 증가한 14.4조 원, 영업이익은 297% 폭증한 1.4조 원을 기록했습니다.
미래 신사업 모멘텀 확보: 연내 STO 법제화가 전망되는 가운데, 가상자산 거래소 코빗의 지분 92%를 인수하며 발 빠른 행보를 보이고 있습니다. 골드만삭스가 코스피 목표치를 12,000으로 상향 조정한 점도 증권주 전반에 강력한 호재로 작용 중입니다.
[차트] 의미 있는 차트 무빙: 테스(143,200원 ▲7,300 +5.37%)
"브로드컴 쇼크 속 저점 매수 기회… D램·낸드 장비 동시 납품 수혜"
메모리 장비 수주 본격화: 반도체 투톱의 조정 속에서도 D램 호황에 따라 장비주에 관심이 쏠립니다. 올해 범용 D램 계약 가격이 58~63% 상승할 것으로 전망되며, 1분기 낸드 시장 규모는 250% 성장한 70조 원에 달합니다. 테스는 D램과 낸드 장비를 동시 납품하여 직간접적인 수혜를 받고 있습니다.
견조한 실적과 하반기 모멘텀: 1분기 매출 972억 원( 15%), 영업이익 222억 원( 36%)의 견조한 성장을 보였습니다. 하반기 BSD 등 메모리향 신규 장비 인증 완료가 기대되며, 다가올 2027년 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 장비 수주에 대한 긍정적 전망이 우세합니다.
[거래량] 거래대금/거래량 상위: 신세계(626,000원 ▼33,000 -5.01%)
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"위안화 강세로 귀환한 유커… 압도적 명품 비중 바탕으로 실적 개선 원년"
본업 호황과 유커 수혜: 최근 삼성전자, SK하이닉스 인근 경기 남부 지역 백화점의 호황이 지속되는 가운데, 원화 대비 위안화 강세로 중국인 관광객(유커)이 증가하며 강한 수혜를 입고 있습니다. 실제 4월 인바운드 관광객 중 중국인 비중은 28.3%까지 확대되었습니다.
명품 중심의 수익성 턴어라운드: 경쟁사 대비 높은 명품 매출 비중이 외형 성장의 두각으로 나타나고 있습니다. 매출 증가가 곧 영업이익 증가세 전환으로 이어지고 있으며, 지난 4월 인천공항 면세점 철수 결단으로 고질적인 적자 요인마저 개선했습니다.
역대급 실적 전망: 이 같은 흐름을 바탕으로 올해 연간 매출 7.2조 원( 4.2%), 영업이익 7,486억 원( 56%)의 뚜렷한 실적 개선이 기대됩니다.
[포트폴리오 중심] 핵심 주도주: 삼성중공업(27,650원 ▼750 -2.64%)
"美 첫 FLNG 수주로 해양플랜트 제패… AI 플로팅 데이터센터까지 장착"
해양생산설비(FLNG)의 절대 강자: 지난 2월 북미향 해양생산설비 '델핀 1호기' 수주를 비롯해, 올해 해양플랜트 수주잔고로만 FLNG 4기 확보를 완료했습니다. 하반기에는 델핀 2호기 발주 진행까지 유력하게 전망됩니다.
한미 조선 파트너십 및 MRO 진출: 지난 5월 한미 조선 파트너십 이니셔티브 MOU 체결 후, 미국 차세대 군수지원함(NGLS) 개념 설계도를 수주했습니다. 한화오션과 함께 MASGA에 본격 참여하며, 연내 미 군함 MRO 1~2척 수주를 목표로 맹활약 중입니다.
오픈AI 협력의 강력한 성장 모멘텀: 다가오는 2025년 오픈AI와 '플로팅 데이터센터' 협력을 발표했으며, 현재 미국계 디벨로퍼와 판촉 협력을 진행 중인 점이 AI 시대의 새로운 밸류에이션 리레이팅 요소로 주목받고 있습니다.
[삼성중공업 투자 가격 전략]
매수가: 28,100원
목표가: 35,000원
손절가: 24,000원
* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다.
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