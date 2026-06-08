7400피 주저앉은 증시...새파랗게 물든 증권주

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코스피가 장 초반 서킷브레이커가 발동되는 등 8%대 급락하자 증권주가 8일 장 초반 동반 하락세를 보인다.

이날 오전 9시10분 현재 코스피 시장에서 신영증권(171,000원 ▼23,600 -12.13%)이 전 거래일 대비 2만2700원(11.66%) 내린 17만1900원에 거래 중이다.

미래에셋증권(49,250원 ▼7,150 -12.68%)(10.64%), 삼성증권(110,200원 ▼13,200 -10.7%)(10.29%), 한화투자증권(5,410원 ▼560 -9.38%)(10.05%), 키움증권(331,500원 ▼32,500 -8.93%)(10.03%), SK증권(2,900원 ▼305 -9.52%)(9.83%), 한국금융지주(220,500원 ▼26,000 -10.55%)(9.13%), 상상인증권(898원 ▼81 -8.27%)(8.99%), 현대차증권(8,790원 ▼750 -7.86%)(8.81%), 유진투자증권(4,265원 ▼415 -8.87%)(8.65%), 대신증권(27,950원 ▼2,050 -6.83%)(8.17%), 유안타증권(4,695원 ▼425 -8.3%)(8.11%), 부국증권(56,200원 ▼5,600 -9.06%)(8.09%) 등 동반 하락 중이다.

같은 시간 코스피는 전 거래일 대비 683.13포인트(8.37%) 하락한 7477.46을 나타내고 있다. 이날 코스피는 개장 직후 1단계 서킷브레이커가 발동됐다.