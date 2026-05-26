지니언스, 양자 보안 시장 진출…기존 암호 체계 무력화 위협 차단

사이버 보안 전문 기업 지니언스(18,980원 ▲2,690 +16.51%)가 양자 컴퓨팅 시대의 해킹 위협을 원천 차단하는 '양자 보안 게이트웨이(Quantum Security Gateway)'의 핵심 기술 개발이 최종 검증 단계에 진입했다고 26일 밝혔다.

양자 컴퓨터는 기존 슈퍼컴퓨터가 수백 년 걸릴 암호 해독을 단 몇 초 만에 해결할 수 있는 강력한 성능을 지녔다. 이는 현재 전 세계 금융, 국방, 행정 시스템에서 사용하는 암호 알고리즘이 무력화될 수 있음을 의미한다.

지니언스가 개발중인 '양자 보안 게이트웨이'의 핵심은 차세대 제로트러스트 3.0 전략을 완성하기 위한 최우선 과제로 독자적인 양자 암호 체계를 전격 도입했다는 것이다. 양자 컴퓨터의 압도적인 연산 능력을 이용한 해킹 공격에도 견딜 수 있도록 설계된 새로운 수학적 알고리즘 기반의 암호 체계인 양자내성암호(PQC) 최신 기술을 반영하고, 암호 키의 전 수명 주기를 안전하게 통제하는 고성능 키 관리 시스템(KMS)을 내장해 복합 보안 구조를 구현한 것이 특징이다.

양자내성암호(PQC) 와 키관리(KMS)를 결합한 게이트웨이 설계는 고도의 보안 전문성을 필요로 한다. 지니언스 측은 자율주행, AI, 클라우드 등 양자 보안이 필수적인 차세대 산업군으로 사업 영역을 확장할 수는 발판을 마련할 것으로 기대했다.

이동범 지니언스 대표는 "양자 컴퓨팅 위협으로부터 고객의 자산을 완벽하게 보호하는 기술력을 확보해 국가 사이버 안보에 기여하고 그 핵심 자산으로 글로벌 시장까지 커버지리를 확대해 K-보안의 위상을 더욱 확고히 하겠다"고 밝혔다.