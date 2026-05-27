"에이전시에서 에이전틱으로"…제일기획이 선보인 'AI 마케팅'의 미래

제일기획 테크 쇼케이스. 2026.05.27./사진제공=제일기획

제일기획(18,650원 ▼190 -1.01%)이 회사의 테크 역량을 대내외에 알리기 위한 테크 쇼케이스를 개최하고 '마케팅 테크 솔루션 파트너'로서의 위상 강화에 나선다고 27일 밝혔다.

제일기획은 이날부터 29일까지 3일간 서울 한남동 제일기획 사옥에서 '에이전시에서 에이전틱으로'라는 주제로 '제일 테크 쇼케이스 2026'을 진행한다.

이번 테크 쇼케이스는 제일기획이 기술을 통해 비즈니스 문제를 해결하는 회사로 진화하고 있다는걸 알리려는 취지에서 마련됐다. 최근 AI 기술과 데이터의 중요성이 커져 가는 업계 트렌드와 실질적인 세일즈 성과를 지향하는 고객사 니즈에 발맞춰서다.

쇼케이스 프로그램은 크게 전시와 강연으로 나뉜다. 전시 프로그램은 프로덕티비티(Productivity), 컨버전(Conversion), 그로스(Growth), 씨어터(Theater) 등 총 4가지 주제별로 조성된 공간에서 제일기획이 보유하고 있는 다양한 분야의 테크 솔루션 중 17개를 엄선해 선보인다.

'프로덕티비티' 존에서는 기존 투입 리소스 대비 아웃풋 확대를 도와주는 솔루션을 소개할 예정이다. 제일기획이 광고∙콘텐츠 제작 프로세스 전반의 업무 효율화를 위해 최근 새롭게 구축한 AI 플랫폼 '커넥트 AI' 등을 체험할 수 있다.

'컨버전' 존에는 가상 공간 내 매장 레이아웃 및 진열 시뮬레이션을 통해 최적의 상품 배치를 도와주는 GRDS(Generative Retail Design Studio) 솔루션, AI 쇼호스트와 챗봇을 활용한 AI 라이브 커머스 솔루션 등 온∙오프라인 커머스의 판매 확대를 지원하는 솔루션을 전시한다.

'그로스' 존에서는 AI 기술로 데이터를 체계적으로 저장해 효율적인 디지털 미디어 집행을 도와주는 CMDB(Cheil Media Data Bank), CRM 데이터 관리 자동화를 통해 업무를 효율화하는 제일 옵티마이저 플러스 등 비즈니스 성장에 기여할 수 있는 다양한 솔루션을 선보일 예정이다.

별도 공간에 마련된 '씨어터' 존에서는 제일기획 요즘연구소의 마이너리티 리포트 '취약할 권리'를 바탕으로 제작한 AI 단편 영화 등을 상영한다.

테크 솔루션 전시와 더불어 마케팅 테크 트렌드와 제일기획의 미래 전략을 주제로 한 다양한 강연 프로그램도 마련했다.

서지영 제일기획 디지털부문장(부사장)과 에스더 안 글로벌 데이터 트랜스포메이션 센터장(부사장)이 '에이전틱 AI: 기대 그 이상, 비즈니스 실현'이라는 주제로 에이전틱 AI시대의 비즈니스 대응 방안에 대해 대담을 진행할 예정이다.

제일기획은 이번 테크 쇼케이스를 통해 업계 내 테크 리더십을 공고히 하는 한편 기존 광고주의 비즈니스 대행 영역 확대와 신규 클라이언트 영입 효과도 거둘 것으로 기대하고 있다.

김종현 제일기획 사장은 "에이전틱 시대에 발맞춰 제일기획은 '마케팅 테크 솔루션 파트너'로 진화하는 중"이라며 "그동안 축적해 온 소비자 데이터와 인사이트를 AI 기술과 결합해 클라이언트에게 새로운 비즈니스 기회를 제시하고 실질적인 성과를 만들어 나갈 계획"이라고 말했다.