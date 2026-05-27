"AI 보안위협 막는다"…과기정통부, 오픈AI 보안협의체 GTAC 참여

류제명 과학기술정보통신부 제2차관(오른쪽)이 26일 오후 서울 영등포구 ThreeIFC 회의실에서 제이슨 권(Jason Kwon) 오픈AI CSO(Chief Strategy Officer)를 만나 기념촬영하고 있다./사진=과기정통부

'미토스 쇼크'를 계기로 현실화된 AI 보안 위협에 대비하기 위해 우리 정부가 오픈AI의 보안 협의체 GTAC(정부·기관용 신뢰기반 접근 프로그램)에 참여한다.

과학기술정보통신부(과기정통부)는 26일 챗GPT 개발사인 오픈 AI와 간담회를 열고 AI 보안위협 대응, AI 안전·신뢰 확보 등 협력 방안을 모색했다고 밝혔다.

한국 측은 과기정통부 류제명 제2차관 등이 참석했고 오픈AI 측에선 제이슨 권(Jason Kwon) CSO(Chief Strategy Officer) 등이 참여했다.

특히 이번 간담회에서 과기정통부는 오픈 AI 측이 운영 중인 GTAC의 참여를 공식화하는 성과를 얻었다.

GTAC 참여는 아시아에서는 한국과 일본이 동시에 첫 사례가 됐다. GTAC 프로그램에 참여하는 기관은 오픈 AI의 최신 고성능 AI 모델에 대한 접근권한을 획득할 수 있게 된다. 실무적으로 한국인터넷진흥원(KISA)이 프로그램을 수행할 예정이다.

이번 GTAC 참여를 시작으로 양측은 AI 모델의 사이버보안 분야 활용에 대해 적극적인 논의를 지속해 나갈 예정이다.

이날 양측은 AI의 안전성 확보를 위한 오픈 AI와의 협력 방안에 대해서도 심도 있게 논의했다. 과기정통부는 최근 AI의 성능 향상과 활용 범위 확대에 따른 다양한 AI 위험에 대응하기 위한 AI 안전성 평가, 공동 연구 등 실질적 협력을 추진할 수 있도록 AI안전연구소와 오픈 AI 간 협력 관계 구축을 요청했고 오픈 AI도 이를 적극 검토하기로 했다.

류제명 과기정통부 제2차관은 "이번 오픈 AI와의 협력성과로 한국이 AI 보안위협을 사전에 대비할 수 있는 토대가 마련됐다"면서 "과기정통부는 앞으로도 글로벌 AI 기업과 적극적인 협력, 실무 논의를 통해 국내 AI 보안 역량을 제고하겠다"고 밝혔다.