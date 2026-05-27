"로봇들 빌딩 밖으로 나온다" 국토부 장관, 네이버에서 '규제 혁신' 약속

27일 경기도 성남시에 위치한 세계 최초의 로봇 친화형 빌딩 네이버 1784를 방문한 김윤덕 장관 등 국토교통부 일행 (좌측부터) 남영우 국토교통부 기획조정실장, 김윤덕 국토교통부 장관, 최수연 네이버 대표, 유봉석 네이버 CRO, 윤성업 국토교통부 규제개혁법무담당관. 2026.05.27./사진제공=네이버

네이버(NAVER(198,800원 ▼1,200 -0.6%))가 1784 사옥을 방문한 김윤덕 국토교통부 장관과 함께 이동 로봇 상용화를 위한 기술 및 정책 지원 방안을 논의했다고 27일 밝혔다.

김 장관은 이날 네이버 1784 사옥에서 네이버가 보유한 디지털트윈 기술과 클라우드 기반 멀티 로봇 인텔리전스 시스템 'ARC', 사옥 내 자율주행 로봇 '루키', 실외 이동 로봇 '누리'의 임무 수행 시연 등을 참관했다.

네이버 측에서는 최수연 대표와 유봉석 CRO, 석상옥 네이버랩스 대표 등이 참석해 자율주행 로봇 기술 적용 사례를 비롯한 네이버의 피지컬 AI·디지털 트윈 기술을 소개했다.

네이버 1784는 2021년 완공된 세계 최초의 로봇 친화형 빌딩이자 AI·디지털트윈·모빌리티·클라우드·5G 등 다양한 첨단 기술들이 건물과 유기적으로 연동된 테크 컨버전스 빌딩이다.

네이버와 국토교통부는 또 AI·자율주행 로봇 활성화 등을 위한 국토교통 및 공간정보 분야 정책 지원과 규제 혁신 방안에 대한 논의도 함께 진행했다.

네이버랩스는 올해부터 국토교통부와 정밀지도 구축 및 자율주행 로봇의 운행 안정성 실증 분야에서 기술 협력을 진행하고 있으며 향후 다양한 로봇들이 실외 환경에 적용될 수 있도록 표준화 및 데이터 활용 모델도 함께 만들어간다는 계획이다.

김 장관은 "이번 방문을 통해 로봇 친화형 건축물과 디지털트윈, 자율주행, 이동 로봇 등 다양한 국토교통 분야 신산업의 성장 가능성을 확인했다"며 "향후 이동 로봇 활성화를 위한 정책 기반 강화 등 적극적인 역할을 수행해 나가겠다"고 말했다.