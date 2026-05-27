카톡 친구탭 개편 주도했던 홍민택 카카오 CPO 퇴사

홍민택 카카오 CPO

지난해 카카오톡 개편을 주도한 홍민택 카카오(40,500원 ▼950 -2.29%) 최고제품책임자(CPO)가 회사를 떠난다.

27일 정보기술(IT) 업계에 따르면 홍 CPO는 이날 소속 부서장들에게 퇴사의 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다. 홍 CPO는 오는 28일부터 남은 휴가를 쓴 뒤 퇴사할 예정으로 전해졌다.

토스뱅크 최고경영자(CEO) 출신인 홍 CPO는 지난해 2월 카카오에 합류했다. 이어 '빅뱅 프로젝트'로 불리는 카카오톡 친구 탭 개편 작업을 주도했다.

카카오톡의 사용자 인터페이스(UI)와 기능 개편 작업을 추진하는 과정에서 지난해 9월 카카오톡 첫 화면인 '친구' 탭을 인스타그램과 유사한 피드 형식으로 바꿨다. 그러나 이용자들의 거센 반발에 부딪히면서 카카오는 결국 지난해 말 기존 전화번호부 목록 방식으로 친구 탭을 선택할 수 있도록 재업데이트를 단행했다.

지난 3월 카카오 정기 주주총회 현장에서도 홍 CPO의 거취와 카카오톡 개편 책임을 묻는 질문이 나오기도 했다. 이번 퇴사는 카카오톡 개편 논란이 상당한 영향을 미쳤을 것이란 추측이 나온다.